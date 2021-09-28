«Кинжал СС». Ани Лорак опозорилась в новом клипе

Реквизиторы артистки не обратили внимание на важную деталь

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак на днях выпустила клип на украиноязычную песню «Бачила».

В клипе артистка поет в зеленом платье, держа острый кинжал возле груди, а также позирует в полупрозрачном наряде и вышиванке.

Мы уже писали про явное сходство новой видеоработы Лорак с клипом украинской примадонны Ирины Билык на легендарный хит «А я пливу у човні».

Как и Билык, Ани Лорак лежит в лодке, в той же позе, и в том же антураже.

Кроме того, внимательный пользователь Фейсбука Антон Комаров заметил, что на моменте, когда Ани Лорак в видео хочет пронзить себя ножом, то делает она это очень приметной вещицей, немецким «кинжалом СС» – одним из самых известных атрибутов оружия нацистов.

Антон Комаров отмечает, что одна известна фирма изготовляет кинжалы в таком стиле, только без символики, и видимо именно его и использовали в клипе. Однако факт остается фактом.

«Интересно, кто из реквизиторов принес на съемки клипа Ани Лорак кинжал SS (скорее реплику). Нет, вещь красивая, спору нет, но уж сильно приметная. Справедливости ради отмечу, что всем ножеманам известная фирма Boker выпускает подобные кинжалы, но уже, ясное дело без всякой символики (фото прикрепил в коментах)», – написал Антон Комаров в своем Фейсбуке.

facebook.com/akomarofff

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.