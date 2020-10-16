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    Жизнь

    Популярный украинский блогер умер от коронавируса

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    Известный украинский блогер Дмитрий Стужук - Популярный украинский блогер умер от коронавируса
    Известный украинский блогер Дмитрий Стужук

    Ночью стало известно, что он пережил клиническую смерть

    Известный украинский блогер Дмитрий Стужук скончался в больнице от коронавируса. Ранее его госпитализировали из-за тяжелой формы болезни.

    О трагической новости сообщила бывшая жена Дмитрия, фитнес-блогер София Стужук в своем профиле.

    «Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало», — написала блогер и мать троих детей в посте.

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    Несколько дней назад Дмитрий выложил пост в свой профиль, где рассказал о болезни.

    «Плохо мне стало на второй день на отдыхе в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. На следующий день начал появляться кашель, но температуры не было.

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    Явных симптомов болезни — тоже, поэтому я подумал, что это могут быть последствия занятий спортом, смены климата и питания, ну и плюс сон под кондиционером. После возвращения из Турции сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на коронавирус. Он оказался положительным», — отмечал блогер.

    Ранее Стужука госпитализировали в городскую клиническую больницу № 4. Ночью стало известно, что он пережил клиническую смерть. Его состояние медики оценивали как тяжелое.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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