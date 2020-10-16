Горячая звезда «Клона» обнажила «греховную ложбинку» в откровенной фотосессии



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44-летняя звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли instagram.com/giovannaantonelli/

Звезда «Клона» в свои 44 года удивляет отличной фигурой

44-летняя звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли спустя 19 лет после выхода сериала в мировой прокат, продолжает будоражить публику своим темпераментом и смелым нравом.

Мать троих детей устроила фотосессию в дерзком наряде. Бразильская красотка примерила мини-юбочку из белой стеганой ткани, которая к тому же имела разрез сбоку. Образ звезда дополнила яркой канареечной блузкой с глубоким декольте, эту зону историк моды Александр Васильев однажды поэтично назвал «ложбинкой греха». Он утверждает, что так говорят французы.

«Ох и горячая штучка», «Это юбка или трусики?! Не пойму», «Восхитительная красавица! Браво!», «Вот это форма! Шикарная женщина, умопомрачительная!», «Как можно вечно оставаться молодой?!», «Про таких говорят: пьет кровь младенцев», «Моя любимая актриса, самая красивая и привлекательная! Беру образы только от тебя!» — пришли в восторг ее фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.