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    Шоу-биз

    Горячая звезда «Клона» обнажила «греховную ложбинку» в откровенной фотосессии

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    44-летняя звезда бразильского сериала &laquo;Клон&raquo; Джованна Антонелли - Горячая звезда «Клона» обнажила «греховную ложбинку» в откровенной фотосессии
    44-летняя звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли
    instagram.com/giovannaantonelli/

    Звезда «Клона» в свои 44 года удивляет отличной фигурой

    44-летняя звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли спустя 19 лет после выхода сериала в мировой прокат, продолжает будоражить публику своим темпераментом и смелым нравом.

    Мать троих детей устроила фотосессию в дерзком наряде. Бразильская красотка примерила мини-юбочку из белой стеганой ткани, которая к тому же имела разрез сбоку. Образ звезда дополнила яркой канареечной блузкой с глубоким декольте, эту зону историк моды Александр Васильев однажды поэтично назвал «ложбинкой греха». Он утверждает, что так говорят французы.

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    Горячая звезда «Клона» обнажила «греховную ложбинку» в откровенной фотосессии
    Горячая звезда «Клона» обнажила «греховную ложбинку» в откровенной фотосессии
    Горячая звезда «Клона» обнажила «греховную ложбинку» в откровенной фотосессии
    Горячая звезда «Клона» обнажила «греховную ложбинку» в откровенной фотосессии
    Горячая звезда «Клона» обнажила «греховную ложбинку» в откровенной фотосессии
    instagram.com/giovannaantonelli/

     «Ох и горячая штучка», «Это юбка или трусики?! Не пойму», «Восхитительная красавица! Браво!», «Вот это форма! Шикарная женщина, умопомрачительная!», «Как можно вечно оставаться молодой?!», «Про таких говорят: пьет кровь младенцев», «Моя любимая актриса, самая красивая и привлекательная! Беру образы только от тебя!» — пришли в восторг ее фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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