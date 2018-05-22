Выступил в РФ - остался без заработка в Украине: Организаторы отменили концерт Козловского в Одессе

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Виталий Козловский

Похоже скандальному артисту придется собирать чемодан и уезжать из Украины

Как стало известно Scotch, запланированный на 2 июня в одесском ночном клубе Itaka Beach Club концерт Виталия Козловского был отменен.

Организаторы мероприятия пошли на встречу одесским активистам, которые обратились к главе Одесской ОГА и СБУ с требованием отменить выступление певца. Причиной такой негативной реакции стало выступление Козловского в Москве 9 мая и поддержка экс-мэра Славянска Нели Штепы.

«Под натиском общественности концерты Козловского во Львове и Киеве были отменены. О намерении выйти на протест в Одессе также заявили разные общественные организации. «НГО Небайдужі» благодарит организаторов концерта Козловского в Одессе за отмену данного мероприятия, которое могло бы стать жестом демонстрации неуважения к украинскому народу», - написали активисты в соцсети.

Стоит отметить, что сам Козловский совершенно не понимает, почему его концертная деятельность в Москве так взволновала патриотично настроенных активистов.

«Я почтил ветеранов там, где меня хотели услышать, и по другому случаю этого выступления я бы себе не позволил. Убежден, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве», — написал Козловский на своей странице в Facebook.







