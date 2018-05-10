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    Виталий Козловский пошел по стопам Ани Лорак. В сети опубликовали снимки с концерта в РФ

    • Сьогодні, 14:03
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    Виталий Козловский
    Виталий Козловский

    Украинский артист решил порадовать россиян своим творчеством

    Популярный исполнитель Виталий Козловский неприятно удивил своих поклонников и украинских патриотов.

    Как оказалось, 9 мая артист провел в России, где участвовал в концерте посвященному Дню Победы в Москве.

    Об этом свидетельствуют многочисленные снимки, опубликованные российскими фанатами артиста в соцсети Instagram.

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    Виталий Козловский пошел по стопам Ани Лорак. В сети опубликовали снимки с концерта в РФ
    Виталий Козловский пошел по стопам Ани Лорак. В сети опубликовали снимки с концерта в РФ
    Виталий Козловский пошел по стопам Ани Лорак. В сети опубликовали снимки с концерта в РФ

    «Я очень мечтала попасть на выступление Виталия Козловского. Наконец-то моя мечта сбылась, никогда в жизни не могла представить, что увижу Виталия в Москве, тем более в Солнцево. Виталий нереально шикарный, талантливый парень», - написала одна из поклонниц Козловского в соцсети.

    #9мая#виталийкозловский#

    Публикация от Anna Kravchenko (@kravchenko_saliy_anya)

    Как сообщают росСМИ, кроме Козловского в концерте приняли участие Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, Алексей Гоман, Александр Панайотов, Надежда Бабкина и Диана Гурцкая.

    Стоит отметить, что сам Козловский предпочел срыть от украинских поклонников свое выступление в РФ. Ни на официальном сайте, ни в группах информация о выступлении в Солнцево не была анонсирована. А на своей официальной странице в Instagram 9 мая Виталий Козловский опубликовал снимок на фоне бухты с катером. 

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     «И у нас, друзья, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках», - так подписал снимок артист. 

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