Виталий Козловский пошел по стопам Ани Лорак. В сети опубликовали снимки с концерта в РФ

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Виталий Козловский

Украинский артист решил порадовать россиян своим творчеством

Популярный исполнитель Виталий Козловский неприятно удивил своих поклонников и украинских патриотов.

Как оказалось, 9 мая артист провел в России, где участвовал в концерте посвященному Дню Победы в Москве.

Об этом свидетельствуют многочисленные снимки, опубликованные российскими фанатами артиста в соцсети Instagram.

«Я очень мечтала попасть на выступление Виталия Козловского. Наконец-то моя мечта сбылась, никогда в жизни не могла представить, что увижу Виталия в Москве, тем более в Солнцево. Виталий нереально шикарный, талантливый парень», - написала одна из поклонниц Козловского в соцсети.

#9мая#виталийкозловский# Публикация от Anna Kravchenko (@kravchenko_saliy_anya) 9 Май 2018 в 2:18 PDT

Как сообщают росСМИ, кроме Козловского в концерте приняли участие Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, Алексей Гоман, Александр Панайотов, Надежда Бабкина и Диана Гурцкая.

Стоит отметить, что сам Козловский предпочел срыть от украинских поклонников свое выступление в РФ. Ни на официальном сайте, ни в группах информация о выступлении в Солнцево не была анонсирована. А на своей официальной странице в Instagram 9 мая Виталий Козловский опубликовал снимок на фоне бухты с катером.

«И у нас, друзья, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках», - так подписал снимок артист.

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