Виталий Козловский пошел по стопам Ани Лорак. В сети опубликовали снимки с концерта в РФ
- Сьогодні, 14:03
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Розсилка
Украинский артист решил порадовать россиян своим творчеством
Популярный исполнитель Виталий Козловский неприятно удивил своих поклонников и украинских патриотов.
Как оказалось, 9 мая артист провел в России, где участвовал в концерте посвященному Дню Победы в Москве.
Об этом свидетельствуют многочисленные снимки, опубликованные российскими фанатами артиста в соцсети Instagram.
«Я очень мечтала попасть на выступление Виталия Козловского. Наконец-то моя мечта сбылась, никогда в жизни не могла представить, что увижу Виталия в Москве, тем более в Солнцево. Виталий нереально шикарный, талантливый парень», - написала одна из поклонниц Козловского в соцсети.
Как сообщают росСМИ, кроме Козловского в концерте приняли участие Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, Алексей Гоман, Александр Панайотов, Надежда Бабкина и Диана Гурцкая.
Стоит отметить, что сам Козловский предпочел срыть от украинских поклонников свое выступление в РФ. Ни на официальном сайте, ни в группах информация о выступлении в Солнцево не была анонсирована. А на своей официальной странице в Instagram 9 мая Виталий Козловский опубликовал снимок на фоне бухты с катером.
«И у нас, друзья, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках», - так подписал снимок артист.
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