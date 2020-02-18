«За деньги готовы на все»: украинских артистов высмеяли на кремлевском ТВ



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Иван Урган грубо оборвал пафосную речь Киркорова об «искусстве без границ»

На этот раз в сотрудничестве замечены команда Монатика и Артем Пивоваров

Популярный российский певец Филипп Киркоров представил клип на новую песню, который создавали украинцы. Об этом он сообщил на кремлевском телеканале, посетив программу «Вечерний Ургант».

По словам певца, режиссером и балетмейстером в клипе, а также композитором были граждане Украины.

«УкрАинский режиссер Тарас Голубков, балетмейстер Денис, который создавал все шоу для Монатика. Очень хорошая команда, которая приехала в Москву для съемок. А песню написал Артем Пивоваров – тоже укрАинский композитор. Он прислал мне песню, и как-то все сложилось», - отметил Киркоров.

«Международная у нас команда. Болгаро-украинская и русская. Тем самым мы показываем, что нет у нас границ для творчества и…», - начал свой пафосный монолог Киркоров

«За деньги готовы на все», - прервал его Ургант.