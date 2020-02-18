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    Шоу-биз

    «За деньги готовы на все»: украинских артистов высмеяли на кремлевском ТВ

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    Иван Урган грубо оборвал пафосную речь Киркорова об &laquo;искусстве без границ&raquo; - «За деньги готовы на все»: украинских артистов высмеяли на кремлевском ТВ
    Иван Урган грубо оборвал пафосную речь Киркорова об «искусстве без границ»

    На этот раз в сотрудничестве замечены команда Монатика и Артем Пивоваров

    Популярный российский певец Филипп Киркоров представил клип на новую песню, который создавали украинцы. Об этом он сообщил на кремлевском телеканале, посетив программу «Вечерний Ургант».

    По словам певца, режиссером и балетмейстером в клипе, а также композитором были граждане Украины.

    «УкрАинский режиссер Тарас Голубков, балетмейстер Денис, который создавал все шоу для Монатика. Очень хорошая команда, которая приехала в Москву для съемок. А песню написал Артем Пивоваров – тоже укрАинский композитор. Он прислал мне песню, и как-то все сложилось», - отметил Киркоров.

     «Международная у нас команда. Болгаро-украинская и русская. Тем самым мы показываем, что нет у нас границ для творчества и…», - начал свой пафосный монолог Киркоров

    «За деньги готовы на все», - прервал его Ургант.

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