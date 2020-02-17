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    Шоу-биз

    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»

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    Джастин признался, что вел себя &laquo;абсолютно безрассудно&raquo; - Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин признался, что вел себя «абсолютно безрассудно»

    По словам 25-летней звезды, он был не самым лучшим парнем

    Джастин Бибер поделился своей версией расставания со своей возлюбленной Селеной Гомес. Джастин признался, что был не самым лучшим бойфрендом и вел себя «абсолютно безрассудно».

    «В своих предыдущих отношениях я просто сходил с ума, был абсолютно безрассудным. В отношениях с Хейли я потратил время, чтобы все выстроить, сосредоточиться на себе и принять правильные решения, — рассказал Бибер. — Я думаю, в тот период я еще не до конца оправился от своих предыдущих отношений. Мне кажется, во мне было много обиды. Честно говоря, и сам не знаю, с чем тогда боролся».

    Дальше певец рассказал, что после расставания не хотел брать на себя обязательств отношений с Хейли. Модель и артист, роман которых только набирал обороты, провели не один день за разговорами о том, как будет лучше.

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    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес: «Я просто сходил с ума»
    Джастин с женой Хейли

    Напомним, несколько недель назад Селена Гомес выпустила песню, в который был явный флешбэк к отношениям с Джастином. Кроме того, в интервью певица и звезда соцсетей рассказала, что Бибер был эмоциональным абьюзером и ей пришлось долго работать над собой, чтобы прийти в себя.

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