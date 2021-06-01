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    Обнаженная с младенцем. Моника Беллуччи поделилась архивными снимками с дочерями (фото)

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    Актриса Моника Беллуччи - Обнаженная с младенцем. Моника Беллуччи поделилась архивными снимками с дочерями (фото)
    Актриса Моника Беллуччи

    С Беллуччи Кассель сохранил нормальные отношения

    Венсан Кассель и Моника Беллуччи прожили вместе 14 лет. По некоторым данным, в официальном браке они не состояли. У пары родились две дочери: в 2004 году на свет появилась их старшая дочь Дева, а в 2010 году родилась младшая дочка Леони.

    Вчера, в честь Дня матери, который во Франции отмечается 30 мая, 56-летняя актриса окуналась в воспоминания и поделилась в инстаграме архивными фотографиями дочек. На фото Дева и Леони предстали совсем малышками.

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    Обнаженная с младенцем. Моника Беллуччи поделилась архивными снимками с дочерями (фото)
    Обнаженная с младенцем. Моника Беллуччи поделилась архивными снимками с дочерями (фото)
    Обнаженная с младенцем. Моника Беллуччи поделилась архивными снимками с дочерями (фото)

    «Спасибо, мои ангелы, за все, чему вы учите меня каждый день», — подписала Моника фото.

    После расставания родителей Дева и Леони остались жить со своей мамой, но с отцом и его новой семьей (54-летний Кассель женат на 24-летней Тине Кунаки, вместе с которой воспитывает двухлетнюю дочь Амазони) они поддерживают прекрасные отношения и даже ездят вместе в отпуск.

    С Беллуччи Кассель сохранил нормальные отношения. Бывшую пару можно встретить и вместе — будучи заботливыми родителями, своим дочерям они оказывают огромную поддержку и растят их в любви и гармонии.

    Сейчас старшая дочь пары, 16-летняя Дева, делает карьеру в мире моды, и родители ее в этом начинании всячески поддерживают.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Обнаженная с младенцем. Моника Беллуччи поделилась архивными снимками с дочерями (фото)