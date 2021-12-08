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    Жена Монатика, купаясь в дубайской роскоши: Главное верить и все будет

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    Жена Монатика, купаясь в дубайской роскоши: Главное верить и все будет

    Ирина Монатик отправилась с мужем в Дубай в «поисках новогоднего настроения»

    Судя по постам Ирины Монатик в Инстаграм, они с мужем и детьми – частые гости в Дубае. Не прошло и месяца, как жена певца хвасталась фотографиями, как они с Дмитрием и сыновьями прогуливаются по дубайскому аквариуму и зоопарку подводных животных, как снова пожалуйста: снимки с той же локацией – Дубай.

    Дмитрий Монатик с женой и своим коллективом. Фото: Инстаграм Ирины Монатик
    Дмитрий Монатик с женой и своим коллективом. Фото: Инстаграм Ирины Монатик

    Но если в прошлый раз, судя по всему, семья была на отдыхе, то в этот раз – по работе. На снимках не только семья Монатика, но и его коллектив. А пока муж трудился, Ирина пребывала в поисках гармонии.

    За новогодним настроением – в теплые края. Фото: Инстаграм Ирины Монатик
    За новогодним настроением – в теплые края. Фото: Инстаграм Ирины Монатик

    «Раньше для меня новогоднее настроение ассоциировалось исключительно со снегом и холодами, сейчас все иначе, – пишет Ирина в Инстаграм. – Ведь и в теплых краях прекрасно ощущается настроение сказки и новогодних чудес, главное, чтобы на душе было спокойно и хорошо, родные и близкие здоровы, любовь царила, ну и елка – она всегда дарит детское ощущение праздника и волшебства. Главное верить, и все будет».

    Один из дубайских снимков Ирина Монатик подписала коротко, но красноречиво: дубайская роскошь.

    Теги: шоу-бизнес
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    Жена Монатика, купаясь в дубайской роскоши: Главное верить и все будет