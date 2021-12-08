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    «Невъездная» Клара Новикова: Обещал помочь приехать в Киев Гордон, но «на своих условиях»

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    Клара Новикова говорит, что писать прошение Зеленскому не будет - «Невъездная» Клара Новикова: Обещал помочь приехать в Киев Гордон, но «на своих условиях»
    Клара Новикова говорит, что писать прошение Зеленскому не будет
    фото из открытых источников

    Артистка пожаловалась, что не может приехать на могилы к родителям, которым в свое время купила квартиру в Москве

    Бывшая киевлянка, российская юмористка Клара Новикова пожаловалась в интервью YouTube-каналу «Скажи Гордеевой», что не может приехать в Украину: «Я была в Крыму на гастролях со спектаклем, а потом мне говорят: «Ты проверь, можешь ли». И моя фамилия оказалась в «Миротворце». Я позвонила Дмитрию Гордону, а он начал пафос свой гнать: «Я сделаю так, что ты сможешь приехать, но хочу, чтобы меня не подвела. Будешь под моим наблюдением». Ну что это такое… Однажды он мне подарил свой восьмитомник – это же надо так к себе относиться. Я со своими подругами не говорю об украинской политике, потому что начинаем ссориться. Что должно произойти, чтобы я смогла приехать? Я боюсь не увидеть моего Киева. Боюсь, что теперешний Киев меня не узнает или не признает. Мне и не с кем там общаться, кроме двух подруг. Я к папе и маме на могилу, они там похоронены, но прошение Зеленскому писать не буду».

    Артистка рассказала, что какое-то время назад купила «маленькую квартирку в Москве для папы и мамы, сделала ремонт, привезла мебель». Сказала им: «Возьмите только самое для себя дорогое, все остальное есть, вплоть до тарелок и чашек». Но после этого разговора мамы не стало ночью – инфаркт, а папа сказал, что без нее не поедет: «Что я там буду делать? Я спускаюсь вниз в магазин, меня тут все знают».

    Новикова также призналась, что двадцать лет назад боролась с онкозаболеванием: «Профессор, который делал мне операцию, сказал: «Не знаю, как все сложится дальше, но каждый день в медицине происходят открытия и изобретаются лекарства, которые продлевают человеку жизнь». Вот с этим и живу, в остальное – как у всех люди. Может, только не могу что-то носить из одежды (у артистки был рак груди), пластику я не делала. Если узнаю, что у кого-то будет такая проблема, буду рядом первая, чтобы сказать: «Посмотри на меня!» Но сама все время возвращаюсь туда, думаю: а вдруг у меня опять?»

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    Теги: скандал Киев Центр «Миротворец» шоу-бизнес Дмитрий Гордон
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    «Невъездная» Клара Новикова: Обещал помочь приехать в Киев Гордон, но «на своих условиях»