Меган Маркл уличили в очередной лжи

В дело вступил сотрудник Кейт Миддлтон и принца Уильяма

На днях стало известно, что 39-летняя Меган Маркл выиграла последний раунд судебных тяжб против Associated Newspapers, издательства газет Mail on Sunday и Mail Online, которые опубликовали личное письмо герцогини отцу Томасу. Разбирательство длилось два с половиной года.

Однако вместе с известием о триумфальной победе герцогини Сассекской в прессе появилась новая порция нелицеприятной информации о ней.

Члены команды по связям с общественностью Букингемского дворца, работавшие в свое время с Меган Маркл, в ходе слушаний подчеркнули, что ими были «приложены по-настоящему большие усилия», чтобы защитить репутацию герцогини Сассекской и ее отца. Бывший руководитель PR-службы Джейсон Кнауф отметил, что неоднократно разговаривал с Меган Маркл и Томасом Марклом и пытался предотвратить скандал. Также он обращался непосредственно к боссам СМИ, уговаривая снять с публикцаии любые материалы личного характера, касающиеся отношений герцогини с ее отцом.

Эти подробности идут вразрез с заявлениями Меган Маркл, которыми та бравировала в скандальном интервью Опре Уинфри. Напомним, герцогиня уверяла, что чувствовала себя «незащищенной» в Виндзорском замке, а сотрудники Букингемского дворца не оказывали ей никакой поддержки. Именно в то время, по словам жены принца Гарри, она, будучи беременной, всерьез думала о том, чтобы свести счеты с жизнью.

«Когда мы [с Гарри] поженились, все стало только ухудшаться. Я поняла, что не только не защищена... Они [королевская семья] были готовы лгать, чтобы защитить других членов семьи. И при этом не хотели говорить правду, чтобы защитить меня и моего мужа», - рассказала Меган в интервью Опре Уинфри. Телеведущая задала уточняющий вопрос: «Ты молчала по своей воле, или тебя заставляли молчать?». «Последнее», - ответила тогда Маркл.

Джейсон Кнауф, помимо все прочего, опроверг информацию о своей причастности к написанию письма Меган Маркл, адресованного Томасу Марклу. «Он не предлагал каких-либо конкретных формулировок для послания», - отметил адвокат бывшего руководителя PR-службы.

Сейчас Джейсон Кнауф занимает должность исполнительного директора Королевского фонда герцога и герцогини Кембриджских и тесно связан с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом рабочими отношениями.

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Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.