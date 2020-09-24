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    Шоу-биз

    Журнал Time назвал самых влиятельных деятелей искусства

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    Рэпер The Weeknd - Журнал Time назвал самых влиятельных деятелей искусства
    Рэпер The Weeknd

    В список были включены такие звезды, как исполнитель The Weeknd, актриса и комедиантка Али Вонг, актер Майкл Б. Джордан и другие

    Журнал Time составил список самых влиятельных людей 2020 года, в который в том числе вошли деятели искусства. Перечень опубликован на сайте издания.

    В список были включены такие звезды, как исполнитель The Weeknd, актриса и комедиантка Али Вонг, актер Майкл Б. Джордан, певица Селена Гомес, музыкант Джей Бальвин, артистка Холзи, танцовщица Джоджо Сива, актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж, исполнительница Дженнифер Хадсон, виолончелист Йо Йо Ма, дизайнер Дэппер Дэн, певица и гитаристка Анаис Митчелл, актриса Михаэла Коэл, режиссер Пон Джун-хо, коллектив LASTESIS, художница Джули Мерету и актер Аюшманн Кхурана.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    актер певица
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