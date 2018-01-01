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    Злата Огневич призналась, что не любит идеальных мужчин

    Украинская певица Злата Огневич поделилась с журналистами, какого мужчину желает видеть рядом с собой.
    Недавно стало известно, что Злата Огневич разошлась со своим возлюбленным. Сейчас сердце певицы свободно. Никаких критериев к будущему мужчине она не выдвигает. Единственное условие – чтобы избранник был не идеален. «Застрелюсь, если так будет, – смеется Злата Огневич. – Я не люблю идеальных людей, мне нравится, чтобы были
    • Сьогодні, 19:12
    • Розсилка

    Украинская певица Злата Огневич поделилась с журналистами, какого мужчину желает видеть рядом с собой.

    Недавно стало известно, что Злата Огневич разошлась со своим возлюбленным. Сейчас сердце певицы свободно. Никаких критериев к будущему мужчине она не выдвигает. Единственное условие – чтобы избранник был не идеален.

    «Застрелюсь, если так будет, – смеется Злата Огневич. – Я не люблю идеальных людей, мне нравится, чтобы были «шероховатости», за которые можно любить, которые можно исследовать, открывать для себя что-то новое. Важно, чтобы он любил детей и семью».

    В то же время, признается Злата, это пока мечты. А сейчас – работа: певица трудится над новым клипом на песню «До мене».

    zlata_ognevich
    Злата Огневич

    «Там просто сумасшедший сюжет, очень «вкусно», клип будет в стиле фильма «Отель «Гранд Будапешт», – рассказала Злата  в программе «Ранок з Україною». Также в этом году певица планирует получить новые навыки – научиться работать с воздушным кольцом.

    Напомним, что после Злата Огневич рассталась с бойфрендом из-за ревности.

    По словам певицы, возлюбленный не смог смирится с постоянными гастролями и поклонниками.

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