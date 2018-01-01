Злата Огневич призналась, что не любит идеальных мужчин

Украинская певица Злата Огневич поделилась с журналистами, какого мужчину желает видеть рядом с собой.

Недавно стало известно, что Злата Огневич разошлась со своим возлюбленным. Сейчас сердце певицы свободно. Никаких критериев к будущему мужчине она не выдвигает. Единственное условие – чтобы избранник был не идеален. «Застрелюсь, если так будет, – смеется Злата Огневич. – Я не люблю идеальных людей, мне нравится, чтобы были



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская певица Злата Огневич поделилась с журналистами, какого мужчину желает видеть рядом с собой.

Недавно стало известно, что Злата Огневич разошлась со своим возлюбленным. Сейчас сердце певицы свободно. Никаких критериев к будущему мужчине она не выдвигает. Единственное условие – чтобы избранник был не идеален.

«Застрелюсь, если так будет, – смеется Злата Огневич. – Я не люблю идеальных людей, мне нравится, чтобы были «шероховатости», за которые можно любить, которые можно исследовать, открывать для себя что-то новое. Важно, чтобы он любил детей и семью».

В то же время, признается Злата, это пока мечты. А сейчас – работа: певица трудится над новым клипом на песню «До мене».

Злата Огневич

«Там просто сумасшедший сюжет, очень «вкусно», клип будет в стиле фильма «Отель «Гранд Будапешт», – рассказала Злата в программе «Ранок з Україною». Также в этом году певица планирует получить новые навыки – научиться работать с воздушным кольцом.

Напомним, что после Злата Огневич рассталась с бойфрендом из-за ревности.

По словам певицы, возлюбленный не смог смирится с постоянными гастролями и поклонниками.