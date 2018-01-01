День рождения Оли Поляковой. Топ-5 клипов певицы

Самые эффектные музыкальные видео в творчестве эксцентричной артистки

Сегодня, 17 января, исполняется 34 года эпатажной украинской певице Оле Поляковой. При этом, однако, некоторые источники сообщают, что артистке на пять лет больше, сообщает «Главком». За плечами у Поляковой - Винницкое музыкальное училище культуры, Киевский национальный университет культуры, а также Киевская национальная музыкальная

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оля Полякова

Самые эффектные музыкальные видео в творчестве эксцентричной артистки

Сегодня, 17 января, исполняется 34 года эпатажной украинской певице Оле Поляковой. При этом, однако, некоторые источники сообщают, что артистке на пять лет больше, сообщает «Главком».

За плечами у Поляковой - Винницкое музыкальное училище культуры, Киевский национальный университет культуры, а также Киевская национальная музыкальная академия им. П. И. Чайковского.

Ее первый альбом «Приходи ко мне» вышел в 2000 году, и в него входило 11 песен. После этого она пробовала сотрудничать с несколькими популярными музыкантами, однако в результате предпочла сольную карьеру.

Нынешний имидж исполнительницы-суперблондинки сформировался в 2008 году. А яркий кокошник она начала надевать в своих выступлениях с 2012 года. Первой композицией, которая закрепила за артисткой такой стиль, стал хит Russian Style.

На вершину хит-парадов композиции артистки стали добираться с 2013 года. Именно тогда она выпустила «#Шлёпки» и «Люли». Затем в ее творчестве появились такие песни, как «Брошенный котёня», «Асталависта, сепаратиста!» и «С Новым годом!», которые закрепили за певицей статус одной из наиболее эксцентричных артисток страны.

Полякову часто можно было встретить не менее, чем в 20 телепередачах в качестве как ведущей, так и участницы. Кроме того она выпустила больше двух десятков музыкальных клипов. А в данный момент в кинотеатрах идет эротическая комедия «Свингеры», в которой она сыграла одну из главных ролей.

Наиболее престижную свою награду Полякова получила в прошлом году - M1 Music Awards в категории «Прорыв года» (Золотой Граммофон).

Мужа артистки зовут Вадим. Вместе они воспитывают двух дочерей: Машу (род. 2005) и Алису (род. 2011).

«Главком» вспоминает наиболее яркие музыкальные видео певицы в связи с ее днем рождения:

#Шлёпки

Бывший

Номер Один

О Боже, как больно

Любовь-Морковь