День рождения Оли Поляковой. Топ-5 клипов певицы
- Сьогодні, 16:46
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Самые эффектные музыкальные видео в творчестве эксцентричной артистки
Сегодня, 17 января, исполняется 34 года эпатажной украинской певице Оле Поляковой. При этом, однако, некоторые источники сообщают, что артистке на пять лет больше, сообщает «Главком».
За плечами у Поляковой - Винницкое музыкальное училище культуры, Киевский национальный университет культуры, а также Киевская национальная музыкальная академия им. П. И. Чайковского.
Ее первый альбом «Приходи ко мне» вышел в 2000 году, и в него входило 11 песен. После этого она пробовала сотрудничать с несколькими популярными музыкантами, однако в результате предпочла сольную карьеру.
Нынешний имидж исполнительницы-суперблондинки сформировался в 2008 году. А яркий кокошник она начала надевать в своих выступлениях с 2012 года. Первой композицией, которая закрепила за артисткой такой стиль, стал хит Russian Style.
На вершину хит-парадов композиции артистки стали добираться с 2013 года. Именно тогда она выпустила «#Шлёпки» и «Люли». Затем в ее творчестве появились такие песни, как «Брошенный котёня», «Асталависта, сепаратиста!» и «С Новым годом!», которые закрепили за певицей статус одной из наиболее эксцентричных артисток страны.
Полякову часто можно было встретить не менее, чем в 20 телепередачах в качестве как ведущей, так и участницы. Кроме того она выпустила больше двух десятков музыкальных клипов. А в данный момент в кинотеатрах идет эротическая комедия «Свингеры», в которой она сыграла одну из главных ролей.
Наиболее престижную свою награду Полякова получила в прошлом году - M1 Music Awards в категории «Прорыв года» (Золотой Граммофон).
Мужа артистки зовут Вадим. Вместе они воспитывают двух дочерей: Машу (род. 2005) и Алису (род. 2011).
«Главком» вспоминает наиболее яркие музыкальные видео певицы в связи с ее днем рождения: