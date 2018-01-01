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    Dzidzio выиграл суд у своего двойника и плагиатчика

    Артист скопировал образ своего бывшего коллеги и активно зарабатывал на его популярности
    Популярный украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) одержал победу в суде по делу о своих авторских правах, которые касаются песен и фирменного образа артиста. На его стиль и композиции посягнул артист с псевдонимом Dzidz’off. Согласно решению суда, участники коллектива Dzidz’off вынуждены выплатить сумму в размере 116 тыс. грн., а также
    • Сьогодні, 17:12
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    Dzidzio (Михаил Хома)&nbsp;
    Dzidzio (Михаил Хома) 

    Артист скопировал образ своего бывшего коллеги и активно зарабатывал на его популярности

    Популярный украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) одержал победу в суде по делу о своих авторских правах, которые касаются песен и фирменного образа артиста. На его стиль и композиции посягнул артист с псевдонимом Dzidz’off.

    Согласно решению суда, участники коллектива Dzidz’off вынуждены выплатить сумму в размере 116 тыс. грн., а также судебный сбор и расходы на проведение судебной экспертизы. Общая сумма выплат составит 398 220 грн.

    В состав группы двойников Dzidzio входят Остап Данилов, Юлия Василец, а также экс-участник группы Dzidzio Олег Турка (Лесика).

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    Dzidz’off

    Кроме этого участники Dzidz’off обязуются в ближайшее время опубликовать в СМИ полный текст решения суда. Обязательным условием является печатные издания с тиражом более 100 тыс. экземпляров.

    Как отмечает пресс-служба Dzidzio, все полученные в результате этого суда средства будут направлены на благотворительность. 

    Джерело: Обозреватель

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