Dzidzio выиграл суд у своего двойника и плагиатчика

Артист скопировал образ своего бывшего коллеги и активно зарабатывал на его популярности

Популярный украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) одержал победу в суде по делу о своих авторских правах, которые касаются песен и фирменного образа артиста. На его стиль и композиции посягнул артист с псевдонимом Dzidz’off. Согласно решению суда, участники коллектива Dzidz’off вынуждены выплатить сумму в размере 116 тыс. грн., а также



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Dzidzio (Михаил Хома)

Артист скопировал образ своего бывшего коллеги и активно зарабатывал на его популярности

Популярный украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) одержал победу в суде по делу о своих авторских правах, которые касаются песен и фирменного образа артиста. На его стиль и композиции посягнул артист с псевдонимом Dzidz’off.

Согласно решению суда, участники коллектива Dzidz’off вынуждены выплатить сумму в размере 116 тыс. грн., а также судебный сбор и расходы на проведение судебной экспертизы. Общая сумма выплат составит 398 220 грн.

В состав группы двойников Dzidzio входят Остап Данилов, Юлия Василец, а также экс-участник группы Dzidzio Олег Турка (Лесика).

Dzidz’off

Кроме этого участники Dzidz’off обязуются в ближайшее время опубликовать в СМИ полный текст решения суда. Обязательным условием является печатные издания с тиражом более 100 тыс. экземпляров.

Как отмечает пресс-служба Dzidzio, все полученные в результате этого суда средства будут направлены на благотворительность.

Джерело: Обозреватель