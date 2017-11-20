Apple выпустила рекламу iPhone X с монологом Мохаммеда Али на фоне

Компания призывает чувствовать себя уверенными во время селфи.

Apple выпустила новый рекламный ролик iPhone X, в котором за кадром звучит голос Мохаммеда Али. Знаменитый американский боксер заявляет, что «он и его внешность — самое великолепное, что есть во Вселенной». Этот фрагмент речи Али взят неслучайно: рекламное видео демонстрирует преимущества высокотехнологичных основной и



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Компания призывает чувствовать себя уверенными во время селфи.

Apple выпустила новый рекламный ролик iPhone X, в котором за кадром звучит голос Мохаммеда Али. Знаменитый американский боксер заявляет, что «он и его внешность — самое великолепное, что есть во Вселенной».

Этот фрагмент речи Али взят неслучайно: рекламное видео демонстрирует преимущества высокотехнологичных основной и фронтальной камер, которые позволят делать качественные портреты окружающих и селфи.

Apple обращает внимание пользователей на качество оптической системы TrueDepth и режима Portrait Lightning. Ролик состоит из множества снимков, сделанных на смартфон.

Джерело: Bird In Flight