Стало известно, что хуже всего работает в смартфонах iPhone X

Пользователи определили главный недостаток флагманскго смартфона

Пользователи ресурса Reddit провели масштабное обсуждение с целью выделить функцию iPhone X, которая работает в этом смартфоне наихудшим образом. Многие из них сошлись во мнении, что хуже всего зарекомендовала в этом устройстве именно фронтальная камера. Владельцы iPhone X признали эту функцию недоработанной разработчиками Apple. Пользователи



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Фронтальная камера

Пользователи определили главный недостаток флагманскго смартфона

Пользователи ресурса Reddit провели масштабное обсуждение с целью выделить функцию iPhone X, которая работает в этом смартфоне наихудшим образом. Многие из них сошлись во мнении, что хуже всего зарекомендовала в этом устройстве именно фронтальная камера.

Владельцы iPhone X признали эту функцию недоработанной разработчиками Apple. Пользователи жалуются, что с этой камеры трудно делать снимки даже приемлемого качества. И на них не чувствуется глубина и резкость. Отмечается, что в портретном режиме передней камеры постоянно размываются края лица человека, в частности, волосы и уши, хотя на самом деле размываться должен исключительно фон.

При этом комментаторы пишут, что в обычной камере режим «Портрет» работает идеально. Многие объясняют это нехваткой разрешения в передней камере.

Пользователи уточняют, что претензии касаются именно режима «Портрет», а не о функциях «Портретное освещение», которое по-прежнему находится на стадии бета-тестирования.

Джерело: 24 канал