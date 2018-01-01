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    Стало известно, что хуже всего работает в смартфонах iPhone X

    Пользователи определили главный недостаток флагманскго смартфона
    Пользователи ресурса Reddit провели масштабное обсуждение с целью выделить функцию iPhone X, которая работает в этом смартфоне наихудшим образом. Многие из них сошлись во мнении, что хуже всего зарекомендовала в этом устройстве именно фронтальная камера. Владельцы iPhone X признали эту функцию недоработанной разработчиками Apple. Пользователи
    • Вчора, 15:46
    • Розсилка
    Фронтальная камера
    Фронтальная камера

    Пользователи определили главный недостаток флагманскго смартфона

    Пользователи ресурса Reddit провели масштабное обсуждение с целью выделить функцию iPhone X, которая работает в этом смартфоне наихудшим образом. Многие из них сошлись во мнении, что хуже всего зарекомендовала в этом устройстве именно фронтальная камера.

    Владельцы iPhone X признали эту функцию недоработанной разработчиками Apple. Пользователи жалуются, что с этой камеры трудно делать снимки даже приемлемого качества. И на них не чувствуется глубина и резкость. Отмечается, что в портретном режиме передней камеры постоянно размываются края лица человека, в частности, волосы и уши, хотя на самом деле размываться должен исключительно фон.

    При этом комментаторы пишут, что в обычной камере режим «Портрет» работает идеально. Многие объясняют это нехваткой разрешения в передней камере.

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    на весь екран згорнути
    Стало известно, что хуже всего работает в смартфонах iPhone X
    Стало известно, что хуже всего работает в смартфонах iPhone X
    Стало известно, что хуже всего работает в смартфонах iPhone X
    Стало известно, что хуже всего работает в смартфонах iPhone X
    Стало известно, что хуже всего работает в смартфонах iPhone X

    Пользователи уточняют, что претензии касаются именно режима «Портрет», а не о функциях «Портретное освещение», которое по-прежнему находится на стадии бета-тестирования.

    Джерело: 24 канал

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