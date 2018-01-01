Джамала в новом клипе показала собственную свадьбу

Певица посвятила это видео своему супругу

Победительница «Евровидения-2016» поздравила своего мужа с Днем влюбленных трогательным клипом, который смонтирован из фрагментов их свадьбы. На фоне звучит авторская песня артистки «Любити». «Когда любишь, каждый день праздник! Любовь вдохновляет!», – подписала она ролик, выложив его на свою страницу в

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Свадьба Джамалы

Певица посвятила это видео своему супругу

Победительница «Евровидения-2016» поздравила своего мужа с Днем влюбленных трогательным клипом, который смонтирован из фрагментов их свадьбы. На фоне звучит авторская песня артистки «Любити».

«Когда любишь, каждый день праздник! Любовь вдохновляет!», – подписала она ролик, выложив его на свою страницу в Facebook.

Как сообщалось ранее, свадьба Джамалы и Бекира Сулейманова состоялась 26 апреля 2017 года. Церемония происходила в Исламском культурном центре в Киеве, а сама пара в этот день придерживалась обряда никах: артистка была с покрытой головой, а ее жених в национальном головном уборе.