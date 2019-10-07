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    Джастин Бибер снялся в романтичном клипе с женой

    • Розсилка
    Джастин Бибер снялся в романтичном клипе с женой
    ok-magazine.ru

    За несколько дней ролик набрал более миллиона просмотров

    Американский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме видео на новый сингл 10,000 Hours, который записал вместе с кантри-дуэтом Dan + Shay.

    Премьера песни состоялась всего через четыре дня после торжественной свадебной церемонии, она прошла 30 сентября в Южной Каролине.

    В ролике 25-летний Бибер появляется вместе со своей женой, 22-летней Хейли Болдуин. Также в клипе можно увидеть кадры из личного видеоархива пары, которая накануне сыграла пышную свадьбу.

    На коротком видео музыкант целуется и обнимается со своей супругой Хейли Болдуин.

    Ранее Бибер уже рассказывал о проекте с Dan + Shay, называя песню 10,000 Hours «музыкой для свадьбы» из-за романтического текста — певцы поют о любви.

    Лирик-версию опубликовали на YouTube.

    Ранее Бибер опубликовал на своей странице в Instagram свадебные фото с Хейли Болдуин.

    Артист показал свадебные кадры с пышного торжества, состоявшегося накануне на роскошном курорте Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине.

    Джерело: style.nv.ua

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