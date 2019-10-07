Джастин Бибер снялся в романтичном клипе с женой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ok-magazine.ru

За несколько дней ролик набрал более миллиона просмотров

Американский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме видео на новый сингл 10,000 Hours, который записал вместе с кантри-дуэтом Dan + Shay.

Премьера песни состоялась всего через четыре дня после торжественной свадебной церемонии, она прошла 30 сентября в Южной Каролине.

В ролике 25-летний Бибер появляется вместе со своей женой, 22-летней Хейли Болдуин. Также в клипе можно увидеть кадры из личного видеоархива пары, которая накануне сыграла пышную свадьбу.

На коротком видео музыкант целуется и обнимается со своей супругой Хейли Болдуин.

Ранее Бибер уже рассказывал о проекте с Dan + Shay, называя песню 10,000 Hours «музыкой для свадьбы» из-за романтического текста — певцы поют о любви.

Лирик-версию опубликовали на YouTube.

Ранее Бибер опубликовал на своей странице в Instagram свадебные фото с Хейли Болдуин.

Артист показал свадебные кадры с пышного торжества, состоявшегося накануне на роскошном курорте Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине.

Джерело: style.nv.ua