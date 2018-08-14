Голос «Скрябина» и особенная «Страна Чудес»: В сети появился трейлер фильма, снятый по повести Андрея Кузьмы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

13 сентября на широкие экраны выйдет фильм Ганки Третьяк «Місто, в якому не ходять гроші»

Фильм снят по мотивам одноименной повести музыканта и писателя Андрея Кузьменко.

В официальной версии трейлера звучит голос Кузьмы «Скрябина» в качестве авторского сопровождения - он был записан еще в 2013 году.

По сценарию, главная героиня фильма - Алиса, на чью долю выпадет опасное путешествие в особенную «Страну чудес». Алиса переживает один из самых тяжелых периодов своей жизни: ее уволили с работы, парень ушел к другой, она во всем разочарована и не понимает, как жить дальше. Слоняясь по квартире, девушка находит какой-то билет на поезд. Происхождение билета неизвестно, указанная в нем станция - тоже. Но Алиса решает, что это знак, и отправляется в таинственное путешествие.

«Уверена, что лента имеет все шансы завоевать сердце зрителя. В ней сложные жизненные вещи изложены доступным языком, все, что происходит на экране - реально, знакомо, и в каком-то смысле близко каждому из нас. Кузьма оставил большое творческое наследие, которого хватит на долгие годы переосмысления его поклонниками, - считает режиссер картины Ганка Третьяк.





Джерело: Комсомольска Правда в Украине