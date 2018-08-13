Тина Кароль рассказала о своем участии в психологической драме «Бывшие»: Я очень боюсь премьеры



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Тина Кароль

Известная украинская певица призналась, что давно мечтала сняться в кино

Тине Кароль удалось стать одной из самых ярких звезд на украинском музыкально Олимпе и завоевать сердца миллионов поклонников. Однако, оказывается, есть у нее очень сокровенная мечта – попробовать себя в кино. Недавно артистка уже сделала первый шаг к ней – снялась в короткометражной ленте «Бывшие».

«Я мечтаю об огромном кино. Говорю «огромное», потому что для меня это очень большая мечта. И мне открыли путь к ней – пригласили на пробы к фильму «Бывшие». Там я была именно актрисой, а не Тиной Кароль, просто девушкой, которая мечтает сыграть в кино. Я действительно прошла кастинг и после него меня утвердили на роль. Невероятно благодарна за эту возможность», – рассказала Тина Кароль за кулисами грандиозного шоу «З Днем народження, Україно!».

Но, как любая начинающая актриса, Тина Кароль призналась, что очень переживает из-за предстоящей премьеры:

«Бывшие» – это некая психологическая драма, даже немного странная. Но мне кажется, что получится классно. Там у меня небольшой эпизод, и я попыталась сделать все, что было в моих силах. Посмотрим! Очень боюсь премьеры», – сказала Кароль.