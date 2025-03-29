Хітовий серіал Netflix «Юнацтво» встановив рекорд переглядів: творці проекту розповіли чи буде другий сезон

Новим рекордсменом на Netflix серед мінісеріалів стрімко стало «Юнацтво» про 13-річного Джеймі, якого заарештовують за звинуваченням у вбивстві однокласниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Variety.

За перші чотири дні після прем’єри серіал набрав 24,3 мільйона переглядів, а вже за тиждень з 17 по 23 березня зібрав ще 42 мільйони.

Серіал, написаний Джеком Торном і Стівеном Гремом (який також грає роль збентеженого батька хлопчика) і режисером Філіпом Барантіні, мав додаткову творчу особливість: кожен епізод знімався одним безперервним дублем. Це був не звичайний кримінальний серіал.

Лише за кілька днів «Юнацтво» став найбільш обговорюваним шоу року – міжнародною сенсацією, яка привернула увагу, як ніколи раніше. Її хвалили за потужне та сучасне послання емоційно-розривного сюжету, а також технічну майстерність його складної хореографічної постановки. Відпустка або відсутність роботи не загрожує Грему, який невдовзі вирушив до Нью-Йорка, щоб обговорити шоу з Джиммі Фаллоном, а також, ймовірно, провести активну кампанію за Еммі.

Стівен Грем, який є одним із творців, сценаристів та виконавцем головної ролі у серіалі «Юнацтво», поділився, що поки не отримував пропозицій щодо співпраці з Netflix, хоча вже має ідеї для майбутніх проєктів.

Продюсерка серіалу Ганна Волтерс зазначила, що приквел «Юнацтва» не планується, але цей проєкт був вартісним та унікальним у своєму роді. За її словами, повернення до дослідження людської природи й нових її граней має особливу цінність. Вона також повідомила, що переговори про офіційне партнерство з Netflix наразі не ведуться, проте підкреслила свою відкритість до такої можливості у майбутньому, якщо вони проявлять інтерес.

«Якщо вони захочуть таку розмову, мої двері завжди відчинені. Логічно припускати, що це може статися. Але подивимось», – підсумувала Волтерс.