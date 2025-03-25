«На вступі сказали, що я не маю таланту». Зірка серіалу «Будиночок на щастя» розповів, як вирішив стати актором

Ярослав Федорчук: «Коли я прийшов вступати до Юрія Висоцького, який зараз у центрі скандалу, він подивився на мене і сказав: «Знаєте, молодий чоловіче, якогось особливого таланту у вас я не бачу»

Актор Ярослав Федорчук, який здобув популярності завдяки комедійному серіалу «Будиночок на щастя», саме актором хотів бути не одразу. І навіть коли вирішив вступати до профільного університету, зіштовхнувся із сумнівами та випробуваннями. Про це Ярослав Федорчук розповів у інтерв’ю «Главкому».

Як згадує актор, на вибір професії вплинула його подруга. Вона навчалася у акторській школі і одного разу запросила Федорчука відвідати спектакль за своєї участі. Вистава справила враження: «Я приїхав, подивився, і з подивом для себе зрозумів, що побачив на сцені зовсім іншу Тетяну – якусь не таку, яку я знав. Це була зовсім інша Тетяна. І я подумав: «Як це взагалі, що це таке?». А це була акторська майстерність», – розповідає Ярослав Федорчук.

Як він сам зізнається, юнаком він мало знав про театр, проте, коли зацікавився, вирішив, що вступатиме у Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого і у Львівський театральний. Київ приніс розчарування: викладач Юрій Висоцький (який наразі став фігурантом скандалу про домагання) сказав юному Федорчуку, що той нібито не має «особливого таланту».

Проте Ярослав Федорчук не здався – поїхав до Львова і там благополучно вступив до університету. «А потім виявилося, що вся група, яка вступала до Галини Степанівни Воловецької (нині – головна режисерка Львівської Національної опери, – «Главком») теж пробувала вступити до Висоцького, і він їм теж сказав, що не бачить у них ніякого таланту», – згадує Федорчук.

Згодом з’ясувалося, шо Львів став для актора щасливою локацією – Федорчук залишився там, а потім і одружився з фотохудожницею Дарією Бедернічек.

Також Ярослав Федорчук розповідав «Главкому», що після 2014 року почав ідентифікувати себе як українця і перейшов на українську мову.

Щодо викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого Юрія Висоцького, то він наразі відсторонений від роботи до закінчення службової перевірки. Раніше випускниця КНУТКіТ імі Карпенка-Карого, акторка Вероніка Мішаєва-Яковлєва розповіла про сексуальні домагання з боку Висоцького.