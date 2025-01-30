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Netflix повідомив дату виходу фінального сезону серіалу «Гра в кальмара»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Гра в кальмара» – це південнокорейський трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі
фото: x.com/squidgame

Одночасно з другим був знятий фінальний третій сезон. Він вийде на стрімінгу вже у 2025 році

Третій сезон серіалу «Гра в кальмара» вийде 27 червня 2025 року. Він стане фінальним. Про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Х.

«Гра в кальмара» – це південнокорейський трилер про виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі. Групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор із шансом виграти величезну суму грошей, але в разі програшу вони загинуть.

На новому постері працівник смертельних ігор тримає за ноги учасника змагань. Під ними напис – «Готуйся до фінальної гри».

Нагадаємо, одним із найпопулярніших проєктів у історії платформи Netflix став другий сезон серіалу «Гра в кальмара». Шоу зібрало понад 152 млн переглядів і продовжує встановлювати рекорди, утримуючи перше місце у рейтингу, повідомляє Variety.

Прем'єра другого сезону відбулася 26 грудня. За чотири дні шоу встановило рекорд, зібравши 68 млн переглядів – найвищий показник для дебюту серіалу на платформі. До 11-го дня після виходу кількість переглядів зросла до 126,2 млн.

До слова, перший сезон «Гри в кальмара» став найпопулярнішим за всю історію Netflix: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його перегляди перевищили 1,65 млрд годин. Серіал заробив, за оцінками, близько $837 млн.

Сценарист і режисер обох сезонів Дон Хьок вважає новий сезон кращим за попередній, пише Forbes. «Цього разу ви отримаєте набагато яскравіший сюжет», – цитує режисера видання. Головному герою протистоятиме Фронтмен – один із організаторів змагань, чия мета – не дати Гі Хуну завершити гру.

У новому сезоні в іграх бере участь більше молодих гравців – так творці серіалу підкреслють, що молодь все частіше потрапляє у боргову пастку. Один із учасників гри, за сюжетом, зустрічає на змаганнях власну матір. Серед інших гравців – криптоінфлюенсер і вагітна дівчина.

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Теги: рекорд серіал молодь Forbes Netflix

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