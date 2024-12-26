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На Netflix вийшов другий сезон «Гри в кальмара». Цікаві факти про серіал

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Одночасно з другим був знятий фінальний третій сезон. Він вийде на стрімінгу вже у 2025 році
фото: скриншот з Netflix

Перший сезон «Гри в кальмара» став найпопулярнішим за всю історію Netflix

На Netflix вийшов другий сезон серіалу «Гра в кальмара». Сюжет зосередиться на головному герої Сон Гі Хуні – він став переможцем минулих смертельних змагань, але повернувся на арену, щоб врятувати інших від гри.

«За три роки після перемоги в «Грі в кальмара» гравець 456 відмовляється від ідеї переїхати до США й повертається з новою метою. Гі Хун знову приєднується до загадкової гри на виживання разом із новими учасниками, що намагаються виграти 45,6 млрд вон», – зазначає Netflix.

Головного героя Сон Гі Хуна грає Лі Чжон Чже. Ві Ха Чжун продовжить грати молодого офіцера поліції, який шукав свого брата, а Лі Бьон Хон гратиме ведучого смертельної гри.

Перший сезон «Гри в кальмара» став найпопулярнішим за всю історію Netflix: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його перегляди перевищили 1,65 млрд годин. Серіал заробив, за оцінками, близько $837 млн.

Сценарист і режисер обох сезонів Дон Хьок вважає новий сезон кращим за попередній, пише Forbes. «Цього разу ви отримаєте набагато яскравіший сюжет», – цитує режисера видання. Головному герою протистоятиме Фронтмен – один із організаторів змагань, чия мета – не дати Гі Хуну завершити гру.

У новому сезоні в іграх бере участь більше молодих гравців – так творці серіалу підкреслють, що молодь все частіше потрапляє у боргову пастку. Один із учасників гри, за сюжетом, зустрічає на змаганнях власну матір. Серед інших гравців – криптоінфлюенсер і вагітна дівчина.

До слова, ідея «Гра в кальмара» виникла у Дон Хьока в 2009 році, коли він сам боровся з боргами. Південнокорейські продюсери не повірили в проєкт, тож сценарист відклав цей задум. Дев’ять років потому йому запропонувала співпрацю Netflix. Компанія шукала «свіжі» проєкти за межами англомовного світу, пише FT.

На Netflix вийшов другий сезон «Гри в кальмара». Цікаві факти про серіал фото 1
фото: скриншот з Netflix

Бюджет другого сезону «набагато більший», сказав Дон Хьок виданню The Hollywood Reporter. «У першому сезоні були випадки, коли нам доводилося йти на компроміс через бюджетні обмеження, – розповів режисер. – Цього разу я зміг повністю втілити своє творче бачення як щодо декорацій, так і щодо спецефектів».

Поки що автору не вдалося заробити на глобальному успіху свого творіння. За перший сезон Netflix заплатив Дон Хьоку наперед відповідно до контракту, тож він не отримав бонусів за рекордні перегляди. «Ми знали, що серіал буде успішним у Кореї, але не очікували, що він захопить людей в усьому світі», – сказав віце-президент Netflix із партнерств Магно Ерран виданню Adweek.

Раніше стало відомо, що на третій сезон серіалу не треба буде чекати ще три роки, і що він вийде вже в 2025 році. «Запекле протистояння між двома світами продовжиться у фіналі серіалу в третьому сезоні, який буде представлено вам наступного року», – додав Кван Дон Хьок.

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Теги: серіал Netflix актор Південна Корея

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