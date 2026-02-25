Головна Скотч Відео
День народження Лесі Українки: найкращі пісні на вірші поетеси

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото з відкритих джерел

25 лютого виповнилося 155 років із дня народження легендарної українки

Сьогодні день народження письменниці, поетеси та перекладачки Лесі Українки. «Главком» зібрав пісні відомих українських музикантів, слова яких належать її авторству.

Roxolana

У 2021 році Roxolana представила свій перший альбом Ukraine Is. Туди увійшла робота Роксолани – пісня «Горить моє серце», написана на слова Лесі Українки та виконана у стилі фламенко.

Артем Пивоваров та Оля Полякова

Артем Пивоваров та Оля Полякова представили ліричне бачення творчості Лесі Українки у авторському культурному  проєкті «Твої вірші, мої ноти» Артема Пивоварова композицією «Тішся». Пісня нагадує про те, що важливо дивитися на світ широко і не забувати про внутрішню дитину.

«Леся Українка зробила великий внесок у розвиток культури, сприяла формуванню важливих ментальних рис українців. Її творчість несе у собі національну ідею, зокрема нагадує про цінність волі та сили духу. Зараз ми транслюємо цю ідею на весь світ. Як би важко не було, не припиняємо мріяти, не обмежуючи політ своїх думок. І цю внутрішню свободу ми маємо зберегти та передати наступним поколінням», – зазначив, презентуючи роботу, Артем Пивоваров.

Жанна Бондарук

В інтернеті зберігся запис, як співачка Жанна Бондарук виконує пісню «Досадонька» на слова вірша Лесі Українки на музичному фестивалі «Вітер зі сходу», що відбувався в Донецьку в 1992 році.

Сестри Тельнюк

Музику до цього твору написала одна з сестер Тельнюк. Пізніше сестри виконували цю композицію під час спільного мистецького туру з гуртом «Кому Вниз».

Alex & Elina

Музичний гурт Alex & Elina, який виконує pop з елементами contemporary jazz, теж знайшли в творчості Лесі Українки текст, який припав до душі.

Tetiana Maria

Творчість Лесі Українки має і американський акцент. Нове музичне життя набув вірш «Давня весна» у виконанні співачки українського походження Tetiana Maria. У ньому – гармонійне єднання людини з природою.

Shy та Kulshenka 

Співачки Shy та Іра Кульшенка випустили акустичну пісню «Лісова пісня» та кліп на неї. У треці використана частина промови Мавки під час її знайомства з Лукашем із п’єси «Лісова пісня» Лесі Українки. 

«Королівські зайці»

Львівський рок-гурт «Королівські зайці» поклав на музику вірш «Голубка». Оптимістичний твір увійшов до альбому «Серце-місяць» 2011 року.

Krutь

Вірш Contra Spem Spero (1890) увійшов до альбому співачки Krutь «Літепло». Співачка представила пісню і кліп на неї, яку вона назвала «Леся», наприкінці вересня 2022 року. У кліпі використані особисті відео про евакуацію під час війни, надані на прохання Марини Круть дівчатами з різних міст України.

«Почайна»

Фолк-гурт «Почайна» створив уже кілька пісень на слова Лесі Українки. Зокрема «Сон» за віршем «На давній мотив» – цю композицію дует виконав на гала-концерті «Червоної Рути» в 2001 році.

Оксана Муха

 Заслужена артистка України Оксана Муха у своєму репертуарі має пісню на відомий вірш Лесі Українки «Вишеньки» (відомий за рядками «Ой, вишеньки-черешеньки, червонії, спілі»).

«Дударик»

Щоби співати вірші Лесі, не обов’язково бути професійними музикантами. Школярі зразкового ансамблю «Дударик» з Волинської області проникливо виконали одну з пісень на слова Лесі Українки.

Леся Українка сама любила співати, зберігся навіть запис її виконання народної пісні, однак не дуже якісний.

Леся Українка сама любила співати, зберігся навіть запис її виконання народної пісні, однак не дуже якісний.

