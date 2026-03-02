Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст

Віталій Козловський після багаторічної перерви нарешті зібрав палац «Україна»

Український співак Віталій Козловський 1 березня дав сольний концерт у палаці «Україна». Особливою подією вечора стала прем’єра україномовної версії його хіта «Шекспір». Про це повідомляє «Главком».

Під час першого виконання оновленої композиції артист скористався великим суфлером – гігантським екраном, розташованим по периметру зали.

У соцмережах цей момент викликав дискусію: частина користувачів розкритикувала співака за використання суфлера, а дехто припустив, що це може бути пов’язано зі звичкою виконувати пісню російською мовою раніше.

На обговорення в мережі відреагував і сам Козловський.

Режисеркою шоу виступила Катерина Царик, яка торік працювала над ювілейними концертами Ірини Білик та Наталії Могилевської.

До слова, український співак Віталій Козловський зізнався, що пішов на службу до ЗСУ через провину після виступу у Москві. За його словами, він не неодноразово перепрошував за свій вчинок.

Раніше Віталій Козловський представив ще один хіт. До новорічних свят співак презентував оновлену версію хіта «Загадай»