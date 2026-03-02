Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Козловський виступив з сольним концертом
колаж: glavcom.ua

Віталій Козловський після багаторічної перерви нарешті зібрав палац «Україна»

Український співак Віталій Козловський 1 березня дав сольний концерт у палаці «Україна». Особливою подією вечора стала прем’єра україномовної версії його хіта «Шекспір». Про це повідомляє «Главком».

Під час першого виконання оновленої композиції артист скористався великим суфлером – гігантським екраном, розташованим по периметру зали.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У соцмережах цей момент викликав дискусію: частина користувачів розкритикувала співака за використання суфлера, а дехто припустив, що це може бути пов’язано зі звичкою виконувати пісню російською мовою раніше.

Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст фото 1
Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст фото 2
Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст фото 3
Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст фото 4

На обговорення в мережі відреагував і сам Козловський.

Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст фото 5

Режисеркою шоу виступила Катерина Царик, яка торік працювала над ювілейними концертами Ірини Білик та Наталії Могилевської.

До слова, український співак Віталій Козловський зізнався, що пішов на службу до ЗСУ через провину після виступу у Москві. За його словами, він не неодноразово перепрошував за свій вчинок.

Раніше Віталій Козловський представив ще один хіт. До новорічних свят співак презентував оновлену версію хіта «Загадай»

Теги: концерт Віталій Козловський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Leleka перепросила у глядачів за невиконану пісню
Leleka зірвала голос під час сольного концерту (відео)
17 лютого, 14:50
Концерт українського співака Melovin не відбувся у Рівному
Активісти зірвали концерт співака Melovin у Рівному
18 лютого, 06:17
Новина про зрив концерту Melovin потрапила до російських новин
Melovin зробив заяву після зірваного концерту противниками ЛГБТ у Рівному
18 лютого, 14:58
Шанувальники Melovin були розчаровані скасованим туром співака
Melovin скасував тур Україною після протесту в Рівному 
19 лютого, 13:18
Світові рок-зірки заспівали українське слово «Воля» у новій композиції
Рок-гурт U2 та Ед Ширан випустили пісню з «Антитілами» про незламність українців
18 лютого, 21:52
Виставковий проєкт «Ніна Тобілевич. За лаштунками життя та сцени» у Музеї видатних діячів української культури
Куди сходити у Києві протягом тижня 9-15 лютого: перелік культурних подій
7 лютого, 19:00
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 лютого
13 лютого, 14:03
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28 лютого – 1 березня
27 лютого, 14:01
У Києві представили виставку артефактів та світлин Катерини Дорошиної «Точка неповернення»
Куди сходити у Києві 2-8 березня: дайджест культурних подій
28 лютого, 19:00

Відео

Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст
Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст
Анджеліна Джолі записала відео до річниці вторгнення РФ в Україну (відео)
Анджеліна Джолі записала відео до річниці вторгнення РФ в Україну (відео)
День народження Лесі Українки: найкращі пісні на вірші поетеси
День народження Лесі Українки: найкращі пісні на вірші поетеси
Перше відео на YouTube стало музейним експонатом
Перше відео на YouTube стало музейним експонатом
Пивоваров повернув українців у довоєнні роки новою піснею (відео) 
Пивоваров повернув українців у довоєнні роки новою піснею (відео) 
Аліна Гросу розсекретила стать первістка під час прем’єри пісні
Аліна Гросу розсекретила стать первістка під час прем’єри пісні

Новини

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua