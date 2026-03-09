Тіна Кароль публічно звернулася до Ані Лорак (відео)

Співачка відреагувала на звинувачення в її сторону від Ані Лорак

Українська співачка Тіна Кароль публічно звернулася до Ані Лорак, яка втекла до Росії. Тіна Кароль нагадала Ані Лорак про ціну її кар’єру в Росії та показала середній у відповідь на її недавні заяви про витіснення з українського шоубізу. Про це пише «Главком».

На відео з концерту Тіни Кароль в Одесі, співачка після свого виступу вирішила зробити те, що «давно хотіла». Артистка не назвала імені, до кого вона звертається, але натякнула, що мова йде про людину, яка заробляє рублі у РФ. «Дуже легко правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози, що не пускають в країну. Я дуже хотіла це сказати», – заявила Тіна Кароль зі сцени.

Після своєї заяви Тіна Кароль показала середній палець. Потім виконавиця заспівала свою пісню «Україна – це ти». Цей вчинок співачки глядачі супроводжували оплескам та оваціями.

Така ж реакція була й у коментарях під відео із заявою Кароль. Користувачі зазначили, що своє звернення співачка присвятила Ані Лорак. Однак інші коментатори припустили, що Тіна Кароль звернулася до Світлани Лободи. Однак варто зауважити, що Лобода не поверталася в РФ після початку повномасштабного вторгнення та наразі часто з'являється на світських заходах в Україні.

Користувачі в коментарях припустили, що Тіна Кароль могла звернутися не до Ані Лорак, а до Світлани Лободи фото: скриншот TikTok

«Я бачила як казала Лорак за Тіну. Зрадниця Лорак».

«Потрібно добре відповісти Лорак. Хто захотів повернувся».

«Тіна по факту!»

«То про Лободу?»

Напередодні Ані Лорак звинуватила в усуненні її з українського шоубізу співачку Тіну Кароль. Зокрема, Лорак підтвердила чутки, що нібито Тіна Кароль сприяла тому, що вона не повернулася на українську сцену. Також співачка підтримала припущення народного артиста України Іво Бобула про те, що вона поїхала до Росії через тиск в Україні. Ані Лорак заявила, що РФ була для неї можливістю розвивати свою кар'єру далі.

До слова, Іво Бобул заявляв, що співачкам Таїсії Повалій та Ані Лорак поставили умови, за яких вони не змогли розвивати свою кар’єру в Україні. На думку Іво Бобула, співачка Ані Лорак складала комусь конкуренцію в Україні та через поставлені їй умови, вона була вимушена піти з українського шоубізу.