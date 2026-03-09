Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Тіна Кароль публічно звернулася до Ані Лорак (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ані Лорак звинуватила Тіну Кароль в усуненні її з українського шоубізу
колаж: glavcom.ua

Співачка відреагувала на звинувачення в її сторону від Ані Лорак 

Українська співачка Тіна Кароль публічно звернулася до Ані Лорак, яка втекла до Росії. Тіна Кароль нагадала Ані Лорак про ціну її кар’єру в Росії та показала середній у відповідь на її недавні заяви про витіснення з українського шоубізу. Про це пише «Главком».

На відео з концерту Тіни Кароль в Одесі, співачка після свого виступу вирішила зробити те, що «давно хотіла». Артистка не назвала імені, до кого вона звертається, але натякнула, що мова йде про людину, яка заробляє рублі у РФ. «Дуже легко правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози, що не пускають в країну. Я дуже хотіла це сказати», – заявила Тіна Кароль зі сцени.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Після своєї заяви Тіна Кароль показала середній палець. Потім виконавиця заспівала свою пісню «Україна – це ти». Цей вчинок співачки глядачі супроводжували оплескам та оваціями.

Така ж реакція була й у коментарях під відео із заявою Кароль. Користувачі зазначили, що своє звернення співачка присвятила Ані Лорак. Однак інші коментатори припустили, що Тіна Кароль звернулася до Світлани Лободи. Однак варто зауважити, що Лобода не поверталася в РФ після початку повномасштабного вторгнення та наразі часто з'являється на світських заходах в Україні.

Користувачі в коментарях припустили, що Тіна Кароль могла звернутися не до Ані Лорак, а до Світлани Лободи
Користувачі в коментарях припустили, що Тіна Кароль могла звернутися не до Ані Лорак, а до Світлани Лободи
фото: скриншот TikTok
Тіна Кароль публічно звернулася до Ані Лорак (відео) фото 1
фото: скриншот TikTok
  • «Я бачила як казала Лорак за Тіну. Зрадниця Лорак».
  • «Потрібно добре відповісти Лорак. Хто захотів повернувся».
  • «Тіна по факту!»
  • «То про Лободу?»

Напередодні Ані Лорак звинуватила в усуненні її з українського шоубізу співачку Тіну Кароль. Зокрема, Лорак підтвердила чутки, що нібито Тіна Кароль сприяла тому, що вона не повернулася на українську сцену. Також співачка підтримала припущення народного артиста України Іво Бобула про те, що вона поїхала до Росії через тиск в Україні. Ані Лорак заявила, що РФ була для неї можливістю розвивати свою кар'єру далі.

До слова, Іво Бобул заявляв, що співачкам Таїсії Повалій та Ані Лорак поставили умови, за яких вони не змогли розвивати свою кар’єру в Україні. На думку Іво Бобула, співачка Ані Лорак складала комусь конкуренцію в Україні та через поставлені їй умови, вона була вимушена піти з українського шоубізу.

Читайте також:

Теги: концерт Тіна Кароль Ані Лорак зрада шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вадим Яценко назвав справжню причину, чому артисти не починають вчасно свої концерти
Чому артисти запізнюються на власні концерти? Соліст хору «Гомін» дав відповідь
17 лютого, 10:54
Зустріч Мірошниченка з Кіркоровим відбулася у 2008 році
«Це психологічна травма». Телеведучий Мірошниченко розповів про дивну зустріч із Кіркоровим
17 лютого, 09:36
Національне військове меморіальне кладовище виплатило Петрову 93 тисячі гривень зарплатні, хоча він там фактично не працював
Проти скандального політтехнолога Петрова відкрито ще одне кримінальне провадження
14 лютого, 17:22
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
На Київщині затримано російського агента, який готував атаки на ТЕС (фото)
18 лютого, 11:07
Дехто з українських зірок виїхали до Росії, де вони продовжують жити та працювати
Хто з українських зірок виїхав за кордон під час війни: список артистів
24 лютого, 10:21
Тимошенко відвідала концерт у Вишгороді, де позувала в обіймах містян
Тимошенко в оновленому образі показала, чим займається після суду (фото)
5 березня, 13:18
Емма Вотсон не приховує нових стосунків з мексиканським бізнесменом
Зірка «Гаррі Поттера» Емма Вотсон показалася на відпочинку з мексиканським мільярдером (фото)
5 березня, 19:07
Путін відзначив талант своєї прихильниці Олени Яковлєвої в день її народження
Путін привітав з днем народження акторку, родом з України
6 березня, 12:41
Попри поважний вік Кашпіровський досі проводить творчі вечори
Чим займається легендарний Кашпіровський у свої 86 (фото)
Сьогодні, 09:10

Відео

Тіна Кароль публічно звернулася до Ані Лорак (відео)
Тіна Кароль публічно звернулася до Ані Лорак (відео)
Буданов став головним героєм вірусної пісні від нейромережі (відео)
Буданов став головним героєм вірусної пісні від нейромережі (відео)
Галкін заспівав хіт Степана Гіги та розповів про курйозну розмову із вчителькою української мови
Галкін заспівав хіт Степана Гіги та розповів про курйозну розмову із вчителькою української мови
Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст
Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст
Анджеліна Джолі записала відео до річниці вторгнення РФ в Україну (відео)
Анджеліна Джолі записала відео до річниці вторгнення РФ в Україну (відео)
День народження Лесі Українки: найкращі пісні на вірші поетеси
День народження Лесі Українки: найкращі пісні на вірші поетеси

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua