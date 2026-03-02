Галкін заспівав хіт Степана Гіги та розповів про курйозну розмову із вчителької української мови

Українці розхвалили Галкіна у коментарях та подякували йому за підтримку

Російський артист та гуморист Максим Галкін заговорив українською та похизувався досягненнями у вивченні мови. А на своєму концерті в Дубліні гуморист заспівав пісню народного артиста України Степана Гіги. Про це пише «Главком».

Однією з тем виступу Максима Галкіна стали його нещодавні публікації в Instagram, де він почав з’являтися у нових образах, що зачепили його жіночу аудиторію. Про це комік вирішив розповісти українською мовою.

Зокрема, Максим Галкін поділився, як на це нібито відреагувала його вчителька з українською мови. Слова вчительки Галкін процитував майже без проблем та вразив зал своїм рівнем знань української мови.

«Сьогодні моя вчителька мені написала, тому що вона побачила мій рилс в Інстаграмі, де я демонструю свій оголений торс. Вона мені написала: «Пане Максиме, це вже злочин проти жіноцтва, за таке карають. У жінок від споглядання вашого спокусливого тіла, яке вабить усіма клітинками кремезності, підвищуються тиски», – сказав українською Максим Галкін.

Деякі слова, як «тонометр» та «заспокійливі» далися Галкіну не легко, проте він все ж таки впорався та закінчив свою розповідь українською. «В аптеках не вистачить стільки тонометрів та заспокійливих пігулок. Не знущайтеся, бо після такого відео вони будуть чекати на повну версію оголеного торса», – продовжив гуморист.

Українці розхвалили Галкіна в коментарях фото: скриншот із Instagram

До слова, українці в коментарях не залишили артиста без уваги та компліментів. Користувачі підкреслили те, яка гарна українська мова у Максима Галкіна.

«Боже, яка гарна в нього українська».

«Бачите, що соловʼїна з людьми робить».

«Яка українська! Просто мед для вух».

«Українською щебече як соловей».

Українці подякували Галкіну за підтримку України фото: скриншот із Instagram

Крім цього, в мережі з'явилося ще одне відео з центру Максима Галкіна. Він виконав українською мовою пісню «Цей сон» народного артиста України Степана Гіги. За це українці подякували артисту в коментарях під дописом за підтримку.

«Дякую за підтримку України».

«Талант у всьому, Максим дякую Вам за підтримку України».

Нагадаємо, співачка шоумен Максим Галкін після початку повномасштабної війни не вперше виступає на корпоративах з українськими організаторами та гостями. Ба більше – співає відомі хіти. Не став виключенням і ювілей Максима Головкина Максим Галкін в компанії Світлани Лободи виконав пісню «Цей сон» народного артиста Степана Гіги.

Також повідомлялося, Максим Галкін привітав свою аудиторію в Instagram з Різдвом. Частина його привітання була написана українською мовою. На це у коментарях відреагували українці. У світлий день Різдва Максим Галкін звернувся до своїх шанувальників з побажаннями та опублікував світлину у своєму блозі.