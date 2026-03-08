Буданов став головним героєм вірусної пісні від нейромережі (відео)

Штучний інтелект створив музичний гімн про Кирила Буданова

Кирила Буданова, відомого своїм фірмовим стилем «діяти тихо, точно і невідворотно», тепер увічнили у музичному форматі. У мережі презентовано пісню під назвою «Невидима сила» (The Back Channel), присвячену колишньому очільнику воєнної розвідки. Особливістю цього релізу стало те, що і музика, і відеокліп до треку були повністю створені за допомогою технологій штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком».

Назва пісні обрана невипадково: це відсилання до книги директора ЦРУ Вільяма Бернса, яку сам Буданов свого часу виділив як одну з тих, що суттєво вплинула на його світогляд. Твір Бернса присвячений мистецтву закулісної дипломатії та таємних переговорів – методів, які стали основою стратегії українського розвідника.

«Невидима сила» — пісня про людину, яка змінила камуфляж на костюм дипломата

Творці проєкту вирішили максимально дистанціюватися від класичного продакшну, довіривши створення контенту алгоритмам ШІ. Це дозволило отримати специфічну атмосферу в пісні та кліпі. Візуальний ряд кліпу, частково згенерований нейромережами.

Цей трек став своєрідним відображенням сучасного інформаційного простору України, де лідери думок та архітектори оборони стають героями цифрового мистецтва.

Трек опубліковано в YouTube-профілі, на якому регулярно з'являються побідні матеріали на актуальні теми, зокрема політичні, подієві, пісні про визначних персон, історичних постатей, тощо.

скріншот

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов входить до трійки політиків, яких українці найчастіше називають серед бажаних кандидатів на посаду президента. За нього готові проголосувати 12% респондентів серед тих, хто вже визначився зі своїм вибором і планує брати участь у голосуванні.