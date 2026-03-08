Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Буданов став головним героєм вірусної пісні від нейромережі (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Пісня про Буданова набирає популярності в мережі
фото: скріншот з відео

Штучний інтелект створив музичний гімн про Кирила Буданова

Кирила Буданова, відомого своїм фірмовим стилем «діяти тихо, точно і невідворотно», тепер увічнили у музичному форматі. У мережі презентовано пісню під назвою «Невидима сила» (The Back Channel), присвячену колишньому очільнику воєнної розвідки. Особливістю цього релізу стало те, що і музика, і відеокліп до треку були повністю створені за допомогою технологій штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком».

Назва пісні обрана невипадково: це відсилання до книги директора ЦРУ Вільяма Бернса, яку сам Буданов свого часу виділив як одну з тих, що суттєво вплинула на його світогляд. Твір Бернса присвячений мистецтву закулісної дипломатії та таємних переговорів – методів, які стали основою стратегії українського розвідника.

«Невидима сила» — пісня про людину, яка змінила камуфляж на костюм дипломата

Творці проєкту вирішили максимально дистанціюватися від класичного продакшну, довіривши створення контенту алгоритмам ШІ. Це дозволило отримати специфічну атмосферу в пісні та кліпі. Візуальний ряд кліпу, частково згенерований нейромережами.

Цей трек став своєрідним відображенням сучасного інформаційного простору України, де лідери думок та архітектори оборони стають героями цифрового мистецтва.

Трек опубліковано в YouTube-профілі, на якому регулярно з'являються побідні матеріали на актуальні теми, зокрема політичні, подієві, пісні про визначних персон, історичних постатей, тощо.

Буданов став головним героєм вірусної пісні від нейромережі (відео) фото 1
скріншот

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов входить до трійки політиків, яких українці найчастіше називають серед бажаних кандидатів на посаду президента. За нього готові проголосувати 12% респондентів серед тих, хто вже визначився зі своїм вибором і планує брати участь у голосуванні. 

Читайте також:

Теги: штучний інтелект пісня Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Музичний каталог зірки 2000-х придбав лейбл Primary Wave
Брітні Спірс продала права на всі свої пісні
11 лютого, 13:17
Вибухи на Київщині, вбивство дітей на Львівщині: головне за ніч
Вибухи на Київщині, вбивство дітей на Львівщині: головне за ніч
16 лютого, 05:10
Дядя Жора презентував романтичний реліз «Тобою» після гумористичних хітів
Дядя Жора презентував ліричний трек «Тобою» напередодні Дня закоханих
13 лютого, 08:26
Компанія обговорює застосування штучного інтелекту у незасекречених мережах НАТО
НАТО розглянуло використання ChatGPT у своїх мережах
4 березня, 13:06
Буданов вважає, що поєднання сильної армії та принципів справедливості – єдиний реалістичний підхід на шляху до миру
Буданов поділився своїм баченням безпечного майбутнього України
24 лютого, 13:03
Буданов підкреслив, що підтримка України з боку європейських держав є інвестицією у власну безпеку
Буданов пояснив, яку функцію зараз виконує Україна для всієї Європи
27 лютого, 15:05
Очільник Офісу президента звернувся до іменинника з теплими словами
Буданов привітав Малюка з днем народження
28 лютого, 11:20
Буданов вірить, що мирні перемовини досягнуть успіху
Буданов розповів, як може закінчитися війна
28 лютого, 20:55
Ірина Білик випустила пісню з Анною Буткевич після спільного туру Європою
Ірина Білик презентувала спільну пісню з донькою власника АТБ
5 березня, 19:41

Відео

Буданов став головним героєм вірусної пісні від нейромережі (відео)
Буданов став головним героєм вірусної пісні від нейромережі (відео)
Галкін заспівав хіт Степана Гіги та розповів про курйозну розмову із вчителькою української мови
Галкін заспівав хіт Степана Гіги та розповів про курйозну розмову із вчителькою української мови
Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст
Концерт Козловського у палаці «Україна». Глядачі поставили двійку: співак не вивчив текст
Анджеліна Джолі записала відео до річниці вторгнення РФ в Україну (відео)
Анджеліна Джолі записала відео до річниці вторгнення РФ в Україну (відео)
День народження Лесі Українки: найкращі пісні на вірші поетеси
День народження Лесі Українки: найкращі пісні на вірші поетеси
Перше відео на YouTube стало музейним експонатом
Перше відео на YouTube стало музейним експонатом

Новини

В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
6 березня, 22:14

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua