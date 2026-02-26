Анджеліна Джолі записала відео до річниці вторгнення РФ в Україну (відео)

Зірка Голлівуду розповіла, що відбулося в Україні за чотири роки війни

Анджеліна Джолі розповіла про російський терор в Україні

Американська акторка, продюсерка та амбасадорка доброї волі Unicef Анджеліна Джолі висловила підтримку Україні до дня четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки.

Допис Анджеліни Джолі був опублікований спільно з британським фотографом Джайлсом Д’юлі. Крім допису про наслідки російської агресії в Україні, на сторінці акторки з’явилося відео з різноманітними кадрами, пов'язаних з війною в Україні. На відео можна побачити, військових, поранених українців, зруйновані будинки та навіть український борщ. Ці кадри передають реальність життя України під час війни.

«Ми думаємо про родини, які пережили цю жорстоку війну понад чотири роки. Ми обидва провели час в Україні. Фотографії Джайлса Д’юлі відображають дух її народу – їхню теплоту, мужність та стійкість, попри все», – написала Джолі.

Зірка Голлівуду розповіла, який наслідків війни зазнають українці. Анджеліна Джолі зазначила, що Україна й досі має слабкий захист неба, тому дрони нищать будинки та райони. Разом із цим вона зауважила, що через удари руйнується інфраструктура, школи та лікарні.

У своєму дописі Анджеліна Джолі опублікувала список наслідків, з якими зіштовхнулися українці під час війни з Росією. Акторка загадала про:

10,8 млн людей, які потребують гуманітарної допомоги.

5,9 млн людей, які змушені втекти з країни.

5 млн, що живуть під окупацією та десятки тисяч дітей, які були насильно депортовані.

Також Джолі наголосила на тому, що за чотири роки війни в Україні було зруйновано або пошкоджено 1 389 тис. лікарень. А лише за 2025 році загинуло 2 248 тис. мирних мешканців та 12 493 тис. ще було поранено. Також волонтерка згадала про відключення електроенергії під час лютих морозів.

Нагадаємо, торік Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Журналісти зазначають, що Джолі таємно пішки перейшла кордон з Україною. Окрім цього, один із українських чиновників підтвердив інцидент із ТЦК на одному із контрольно-пропускних пунктів, коли працівники військкомату затримали її охоронця.