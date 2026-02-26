Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Анджеліна Джолі записала відео до річниці вторгнення РФ в Україну (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Зірка Голлівуду розповіла, що відбулося в Україні за чотири роки війни
фото з відкритих джерел

Анджеліна Джолі розповіла про російський терор в Україні

Американська акторка, продюсерка та амбасадорка доброї волі Unicef Анджеліна Джолі висловила підтримку Україні до дня четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки.

Допис Анджеліни Джолі був опублікований спільно з британським фотографом Джайлсом Д’юлі. Крім допису про наслідки російської агресії в Україні, на сторінці акторки з’явилося відео з різноманітними кадрами, пов'язаних з війною в Україні. На відео можна побачити, військових, поранених українців, зруйновані будинки та навіть український борщ. Ці кадри передають реальність життя України під час війни.

«Ми думаємо про родини, які пережили цю жорстоку війну понад чотири роки. Ми обидва провели час в Україні. Фотографії Джайлса Д’юлі відображають дух її народу – їхню теплоту, мужність та стійкість, попри все», – написала Джолі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зірка Голлівуду розповіла, який наслідків війни зазнають українці. Анджеліна Джолі зазначила, що Україна й досі має слабкий захист неба, тому дрони нищать будинки та райони. Разом із цим вона зауважила, що через удари руйнується інфраструктура, школи та лікарні.

У своєму дописі Анджеліна Джолі опублікувала список наслідків, з якими зіштовхнулися українці під час війни з Росією. Акторка загадала про:

  • 10,8 млн людей, які потребують гуманітарної допомоги.
  • 5,9 млн людей, які змушені втекти з країни.
  • 5 млн, що живуть під окупацією та десятки тисяч дітей, які були насильно депортовані.

Також Джолі наголосила на тому, що за чотири роки війни в Україні було зруйновано або пошкоджено 1 389 тис.  лікарень. А лише за 2025 році загинуло 2 248 тис. мирних мешканців та 12 493 тис. ще було поранено. Також волонтерка згадала про відключення електроенергії під час лютих морозів.

Нагадаємо, торік Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Журналісти зазначають, що Джолі таємно пішки перейшла кордон з Україною. Окрім цього, один із українських чиновників підтвердив інцидент із ТЦК на одному із контрольно-пропускних пунктів, коли працівники військкомату затримали її охоронця.

Читайте також:

Теги: США війна Анджеліна Джолі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ядерний шантаж як політична технологія Кремля
Ядерна істерика Кремля: навіщо Москві нова хвиля погроз
Вчора, 08:16
Джаред Кушнер та Стів Віткофф мають доволі гарні відносини з росіянами
Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі: Білий дім назвав своїх представників
3 лютого, 23:57
Українська делегація на переговорах з РФ та США в Абу-Дабі
Reuters: США та Україна обговорюють можливість досягнення миру з РФ вже в березні
7 лютого, 00:03
Паніотто вважає, що розмежувати вибори та референдум не зможемо
Соціолог оцінив наслідки поєднання референдуму щодо миру з виборами
19 лютого, 08:44
Виразна перспектива вступу України до ЄС може стимулювати українців погодитися на важкі територіальні компроміси
Референдум про мир. Соціологи вирахували, які умови задовільнять українців
20 лютого, 08:12
Ворог продовжує застосовувати тактику дистанційного мінування територій
Окупанти дистанційно мінують Сумщину: влада звернулася до місцевих жителів
26 сiчня, 15:51
Рятувальники ліквідували всі займання та врятували трьох людей
Масована атака на Черкащину: наслідки (фото)
2 лютого, 11:48
РФ запропонувала США «перезавантаження» відносин
РФ передала США пропозиції для відновлення двосторонніх відносин
2 лютого, 21:08
Адвокат Ступки просив суд призначити його клієнту 170 тис. грн штрафу
П’яна ДТП. Верховний суд вирішив долю Остапа Ступки
12 лютого, 08:09

Відео

Анджеліна Джолі записала відео до річниці вторгнення РФ в Україну (відео)
Анджеліна Джолі записала відео до річниці вторгнення РФ в Україну (відео)
День народження Лесі Українки: найкращі пісні на вірші поетеси
День народження Лесі Українки: найкращі пісні на вірші поетеси
Перше відео на YouTube стало музейним експонатом
Перше відео на YouTube стало музейним експонатом
Пивоваров повернув українців у довоєнні роки новою піснею (відео) 
Пивоваров повернув українців у довоєнні роки новою піснею (відео) 
Аліна Гросу розсекретила стать первістка під час прем’єри пісні
Аліна Гросу розсекретила стать первістка під час прем’єри пісні
Соліст Одеської опери виконав гімн на концерті Пивоварова та підкорив мережі
Соліст Одеської опери виконав гімн на концерті Пивоварова та підкорив мережі

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua