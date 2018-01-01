Михайлюк став найрезультативнішим в одному з центральних матчів у чемпіонаті NCAA
- Сьогодні, 17:48
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Розсилка
Український баскетболіст цього разу набрав 17 очок
Прекрасна гра Святослава Михайлюка дозволила «Канзасу» святкувати яскраву та важливу перемогу над «Західною Вірджинією».
«Канзас» здобув вольову перемогу у грі проти одного з лідерів конференції Big 12, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
На початку другої половини команда Михайлюка поступалася супернику з рахунком 28:43, однак зуміла переломити хід гри.
Важливим кроком до цього стала блискуча гра вихованця «Черкаських Мавп», який у середині другої половини реалізував два триочкові кидки поспіль, чим зробив головний імпульс у ривку «Канзасу».
Наприкінці поєдинку «Канзас» дотиснув «Вірджинію» та здобув перемогу – 71:66.
У другій половині українець здобув 10 очок, а загалом у грі – 17 + п’ять передач і чотири підбирання.
Таким чином, Михайлюк став найрезультативнішим гравцем одного з центральних матчів туру в NCAA.