Михайлюк став найрезультативнішим в одному з центральних матчів у чемпіонаті NCAA

Український баскетболіст цього разу набрав 17 очок

Прекрасна гра Святослава Михайлюка дозволила «Канзасу» святкувати яскраву та важливу перемогу над «Західною Вірджинією». «Канзас» здобув вольову перемогу у грі проти одного з лідерів конференції Big 12, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. На початку другої половини команда Михайлюка



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Святослав Михайлюк

Український баскетболіст цього разу набрав 17 очок

Прекрасна гра Святослава Михайлюка дозволила «Канзасу» святкувати яскраву та важливу перемогу над «Західною Вірджинією».

«Канзас» здобув вольову перемогу у грі проти одного з лідерів конференції Big 12, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

На початку другої половини команда Михайлюка поступалася супернику з рахунком 28:43, однак зуміла переломити хід гри.

Важливим кроком до цього стала блискуча гра вихованця «Черкаських Мавп», який у середині другої половини реалізував два триочкові кидки поспіль, чим зробив головний імпульс у ривку «Канзасу».

Наприкінці поєдинку «Канзас» дотиснув «Вірджинію» та здобув перемогу – 71:66.

У другій половині українець здобув 10 очок, а загалом у грі – 17 + п’ять передач і чотири підбирання.

Таким чином, Михайлюк став найрезультативнішим гравцем одного з центральних матчів туру в NCAA.