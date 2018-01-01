  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Михайлюк став найрезультативнішим в одному з центральних матчів у чемпіонаті NCAA

    Український баскетболіст цього разу набрав 17 очок
    Прекрасна гра Святослава Михайлюка дозволила «Канзасу» святкувати яскраву та важливу перемогу над «Західною Вірджинією». «Канзас» здобув вольову перемогу у грі проти одного з лідерів конференції Big 12, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. На початку другої половини команда Михайлюка
    • Сьогодні, 17:48
    • Розсилка
    Святослав Михайлюк
    Святослав Михайлюк

    Український баскетболіст цього разу набрав 17 очок

    Прекрасна гра Святослава Михайлюка дозволила «Канзасу» святкувати яскраву та важливу перемогу над «Західною Вірджинією».

    «Канзас» здобув вольову перемогу у грі проти одного з лідерів конференції Big 12, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    На початку другої половини команда Михайлюка поступалася супернику з рахунком 28:43, однак зуміла переломити хід гри.

    Важливим кроком до цього стала блискуча гра вихованця «Черкаських Мавп», який у середині другої половини реалізував два триочкові кидки поспіль, чим зробив головний імпульс у ривку «Канзасу».

    Наприкінці поєдинку «Канзас» дотиснув «Вірджинію» та здобув перемогу – 71:66.

    У другій половині українець здобув 10 очок, а загалом у грі – 17 + п’ять передач і чотири підбирання.

    Таким чином, Михайлюк став найрезультативнішим гравцем одного з центральних матчів туру в NCAA.

    США баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ