Астрологи розповіли чого очікувати у 2018 році

2018 рік стане успішним для початку нових справ. Також варто очікувати змін у політичній та фінансовій сфері. Про це розповіли Олена Осіпенко, астролог міжнародної категорії, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти, факультет медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик, (Німеччина, Ганновер); Юрій Буянов, астролог, член координаційної ради Ради астрологів України.

Новий 2018 рік починається у 14-й місячний день з положення Місяця в знаку Близнюків. За астрологічними правилами енергетика цього дня проектується на весь рік. Справи, які ви почнете у новому році, можуть привести до реального результату і не вимагатимуть зайвої напруги сил для її успішного завершення. В цілому, період 2018 року сприятливий для



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2018 рік стане успішним для початку нових справ. Також варто очікувати змін у політичній та фінансовій сфері. Про це розповіли Олена Осіпенко, астролог міжнародної категорії, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти, факультет медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик, (Німеччина, Ганновер); Юрій Буянов, астролог, член координаційної ради Ради астрологів України.

Новий 2018 рік починається у 14-й місячний день з положення Місяця в знаку Близнюків. За астрологічними правилами енергетика цього дня проектується на весь рік. Справи, які ви почнете у новому році, можуть привести до реального результату і не вимагатимуть зайвої напруги сил для її успішного завершення. В цілому, період 2018 року сприятливий для початку нових, вдалих угод, захоплюючих подорожей, переходу на нову роботу.

« Однак до 17 січня ще не потрібно робити починання. У цей період краще відпочити. Адже потім будуть чарівні 10 днів у зростаючому місяці з 17-27 січня, які дуже раджу для будь-яких починань», - говорить Осіпенко.

На політичній арені можуть бути також порушення і перенесення меж, які так старанно зараз створюються державами з потужною економікою, щоб уникнути напливу біженців. За словами астрологів карат світу з її кордонами взагалі може бути перекроєна появою нових територій невизначеного статусу або ж спробами змінити кордон чи посперечатися за них.

«Тут основним фактором стане боротьба за землю та її ресурси, бажання реалізувати загарбницькі амбіції», - зазначають астрологи.

У фінансовій сфері також варто очікувати змін.

«Можливі ведення нових способів розрахунку, поява і активне впровадження «електронних грошей», або ж пристроїв, які переведуть купюри у віртуальний простір», - розповідають астрологи.

Також за словами Олени Осіпенко , у травні 2018 року відбуватимуться позитивні події для України.

«Це буде раптова подія, але достатньо позитивна. Я її охарактеризувала, як заключення договорів та зміни статусу країни», - розповідає астролог.

Осіпенко зазначає, що буде хороший аспект на вибори в Україні березні 2019 року.

«Це дає нам можливість вірити, що відбудуться зміни у кращий бік», - говорить астролог.

Також за її словами , до квітня 2018 року в країні відбуватимуться достатньо складні процеси. Однак вже у травні варто очікувати позитивних змін.

«Будуть підніматися корупційні скандали. Буде оприлюднюватися та проблема, яка завжди була присутня в нашій країні. Буде неспокійний період. Але вже в травні-липні відбудеться покращення, які принесуть гарний настрій людям», - говорить астролог.

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