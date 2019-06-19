Напади на танкери в Оманській затоці призведуть до підвищення цін на нафту - експерт



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Світлина з відкритих джерел

Вантажі тепер будуть супроводжуватися військовими кораблями - Максимов

Напади на танкери з нафтою призведуть до зростання ціни на неї та появу військового конвою, який супроводжуватиме вантажі. Таку думку висловив Анатолій Максимов, експерт-міжнародник, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«До сих пір не відомо, хто напав на нафтові танкери в Оманській затоці. Два танкери перевозили саудівську та еміратську нафту. Зараз кораблі знаходяться в Еміратах», - говорить Максимов.

Він звертає увагу на історичні факти, які уже відбувалися в минулому столітті. Напади на танкери здійснювалися у 80-х роках. Але потім після операції у Перській затоці в 1991 році, регіон став спокійним для перевезення вантажів.

«Нинішні напади на танкери свідчать про те, що ситуація в регіоні стає нестабільною. І як наслідок це призведе до зростання ціни на нафту. Окрім того можна очікувати, що вантажі тепер будуть супроводжуватися військовими кораблями».

Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

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