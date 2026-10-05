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Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок у передсезонному матчі НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Святослав Михайлюк набрав дев'ять очок у передсезонному матчі НБА
Михайлюк відіграв 17 хвилин, набрав 9 очок, віддав 3 передачі

«Юта» Михайлюка обіграла Денвер 109:97

Захисник збірної України Святослав Михайлюк зіграв за «Юту» в першому передсезонному матчі НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Юта» Михайлюка обіграла Денвер 109:97. Михайлюк відіграв 17 хвилин, набрав 9 очок (0/1 двоочкові, 3/8 триочкові), віддав 3 передачі.

Клуби двох українців в чемпіонаті Іспанії грали вчора овертайми і обидва перемогли.

«Лема Корунья» обіграла «Більбао» 104:101. Дмитро Скапінцев зіграв 20 хвилин, набрав 12 очок (2/5 двоочкові, 1/1 триочкові, 5/5 штрафні), зібрав 4 підбирання, зробив 2 перехоплення при 2 фолах.

«Реал» здолав в овертаймі «Обрадойро» 114:107. У Макса Шульги за 4 хвилини 3 очки (0/1 триочкові, 3/6 штрафні), 1 підбір при 2 втратах.

Андрій Войналович з «Таугаре» в чемпіонаті Литви програв «Ювентусу» 77:93. Українець відіграв 28 хвилин, набрав 9 очок (3/5 двоочкові, 0/1 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 3 передачі при 1 втраті та 3 фолах.

Віталій Зотов допоміг «Капфенберг Буллз» обіграти «Грац» в чемпіонаті Австрії 96:72. Зотов провів на майданчику 33 хвилини, набрав 3 очки (1/2 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 10 передач, зробив 3 перехоплення при 7 втратах та 4 фолах.

У Латвійсько-естонській лізі «Латвійський Університет» здобув першу перемогу в сезоні, здолавши «Кейлу Кулбет» 85:77. Лєв Кошеватський став другим за результативністю в команді – за 31 хвилину він набрав 15 очок (3/5 двоочкові, 1/4 триочкові, 6/6 штрафні), зробив 4 підбирання, 4 передачі при 4 втратах та 2 фолах.

Нагадаємо, що колишній гравець збірної України з баскетболу Юджін Джетер став директором зі скаутингу професійних гравців у клубі НБА «Лейкерс».

Теги: НБА Святослав Михайлюк баскетбол

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