«Я не розумію цю угоду». Дональд Трамп висловився про обмін Дончича з «Далласа» до «Лейкерс»

Словенський спортсмен змінив клуб взимку 2025 року

Президент США Дональд Травм висловився про обмін Луки Дончича з «Далласа» до «Лейкерс». Про це повідомляє «Главком».

«Мушу сказати, що я не розумію цього обміну. Що я взагалі знаю про баскетбол, так? Але цей обмін навряд чи увійде в історію як найвидатніший. Можливо, він увійде в неї як найгірший.

Найгіршою угодою назавжди залишиться Бейб Рут (у 1919 році «Бостон Ред Сокс» продали його до «Нью-Йорк Янкіз» – прим.). Але, можливо, тепер це Лука?

Може, нам варто переглянути цей обмін. Я постійно переглядаю угоди. Треба переглянути й цю. Я її просто не розумію. Деякі угоди зрозумілі, я добре розбираюся в угодах, але цю я так і не зрозумів»

Лука Дончич перейшов до «Лейкерс» в обмін на Ентоні Девіса, макса крісті та перший пік драфту-2029.

Словенець став найкращим гравцем НБА за результативністю у сезоні 2025/26.

Нагадаємо, що брат зятя Президента США Дональда Трампа Джон Кушнер разом з Бобом Айгером придбаються «Лейкерс».