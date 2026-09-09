«Лейкерс» встановлять статую легендарному тренеру-чемпіону

Філ Джексон є спражньою легендою для команди з Лос-Анджелеса

«Лос-Анджелес Лейкерс» встановлять статую легендарному тренеру Філу Джексону біля домашньої арени команди. Про це повідомляє «Главком».

Вшанування внеску Джексона

Урочиста церемонія відбудеться 9 квітня 2027 року. Джексон стане дев'ятим представником організації, удостоєним такої честі. Бронзова статуя Джексона з'явиться поруч із пам'ятниками видатним баскетболістам і функціонерам «Лейкерс». Серед них – Карім Абдул-Джаббар, Кобі Браянт, Меджик Джонсон, Шакіл О'Ніл, Елджин Бейлор, Пет Райлі та Джеррі Вест, а також легендарний коментатор Чик Гірн.

Джексон очолював «Лейкерс» протягом 11 сезонів – із 1999-го до 2011 року, пропустивши лише сезон 2004/05 через конфлікт із керівництвом клубу. За цей час команда п'ять разів ставала чемпіоном НБА та сім разів виходила до фіналу ліги. При Джексоні «Лейкерс» жодного разу не пропустили плейоф.

Особливо успішним для тренера став період роботи з Кобі Браянтом та Шакілом О'Нілом. Під його керівництвом команда тричі поспіль виграла чемпіонство у 2000-2002 роках. Пізніше Джексон привів «Лейкерс» до ще двох титулів – у 2009 та 2010 роках, вже з Браянтом та Пау Газолем у складі.

Епічна тренерська кар'єра Джексона

Загалом Джексон має 11 чемпіонських титулів як головний тренер НБА. Шість із них він здобув із «Чикаго Буллз» у 1990-х роках, працюючи з Майклом Джорданом. У складі «Буллз» тренер виграв три чемпіонства поспіль двічі – у 1991-1993 та 1996-1998 роках. А у 2007 році Філа Джексона включили до Баскетбольної зали слави імені Нейсміта.

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