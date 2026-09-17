Баскетболіст збірної України Ілля Тиртишник визначився з новим клубом

Тиртишник уклав угоду з клубом «Есперія Олімпія» з Кальярі

Гравець збірної України з баскетболу Ілля Тиртишник продовжить кар'єру в Італії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

28-річний захисник уклав угоду з клубом «Есперія Олімпія» з Кальярі.

У сезоні 2023/24 у складі «Віоли» з Реджо-Калабрії Ілля став найкращим скорером ліги із середнім показником 22,3 очка за гру. Минулого сезону захисник допоміг «Баскет Академі Катанцаро» пробитися до плейоф, набираючи в середньому 19,4 очка та 21,2 бала ефективності за матч.

В італійському клубі українця представили як одного з найрезультативніших гравців Серії B.

«Есперія Олімпія» у сезоні 2026/27 виступає в Серії B Interregionale (четвертому дивізіоні Італії). Клуб заявлений у чемпіонаті B Interregionale Maschile 2026/2027 (регіон Сардинія), у Конференції Північ/Захід.

Сезон для Тиртишника стартує 26-27 вересня, і в першому турі «Есперія» грає на виїзді з «Новіпіу Монферрато».

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.