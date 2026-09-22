Баскетболіст Кошеватський продовжить кар'єру в Латвії

Цього літа 23-річний Лєв Кошеватський грав за збірну України з баскетболу 3х3 U-23 у Лізі націй

Український захисник Лєв Кошеватський увійшов до заявки на сезон команди «Латвійський Університет», яка гратиме у Латвійсько-естонській лізі та чемпіонаті Латвії з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Кошеватський в новій команді гратиме під номером 66.

Для Лєва це буде не перший досвід гри закордоном – у 2022 році він грав у Італії. У Суперлізі він виступав за «Будівельник», «Київ-Баскет» та «Черкаські Мавпи». В останньому сезоні у Черкасах він у 26 матчах в середньому набирав 16.6 очка, 5.0 підбирання та 6.7 передачі.

Цього літа 23-річний Лєв Кошеватський грав за збірну України U-23 у Лізі націй, а в серпні тренувався з національною збірною України у Ризі.

Свій стартовий матч в Латвійсько-естонській лізі «Латвійський Університет» проведе уже завтра, 23 серпня, проти «ВЕФ Рига».

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.