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«Хмельницький» підписав контракт з американським центровим

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Хмельницький» підписав контракт з американським центровим
Зріст Зака Лавдея – 213 см

На студентському рівні Лавдей грав за університети Бейлор та Семфорд

БК «Хмельницький» оголосив про приєднання до свого складу американського центрового Зака Лавдея. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ. 

Зріст гравця – 213 см.

На студентському рівні грав зокрема за університети Бейлор та Семфорд. У складі команди Бейлора на першому курсі здобув титул чемпіона NCAA в сезоні 2020/21.

Також гравець виступав за Університет Чарлстона – його середня статистика в сезоні 2024/25 складала 8.8 очка, 5.5 підбирання та 1.5 блок-шота за гру.

Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол

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