«Хмельницький» підписав контракт з американським центровим
На студентському рівні Лавдей грав за університети Бейлор та Семфорд
БК «Хмельницький» оголосив про приєднання до свого складу американського центрового Зака Лавдея. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Зріст гравця – 213 см.
На студентському рівні грав зокрема за університети Бейлор та Семфорд. У складі команди Бейлора на першому курсі здобув титул чемпіона NCAA в сезоні 2020/21.
Також гравець виступав за Університет Чарлстона – його середня статистика в сезоні 2024/25 складала 8.8 очка, 5.5 підбирання та 1.5 блок-шота за гру.
Як повідомлялося, захисник національної збірної України з баскетболу Максим Шульга разом зі своїм клубом мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги.
Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.
Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.
До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.
Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.
Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.
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