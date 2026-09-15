«Ніко-Баскет» підписав контракт з американським форвардом

Сімпсон був найрезультативнішим гравцем своїх команд у Southern Utah та UTSA

«Ніко-Баскет» продовжує підсилювати склад

Миколаївський «Ніко-Баскет» оголосив про підсилення команди американським форвардом Джаміром Сімпсоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Для Сімпсона це буде перший професійний клуб після шести років виступів в університетському баскетболі, де він грав за University of Pikeville, University of Wisconsin–Parkside, Southern Utah та UTSA Roadrunners (Сан-Антоніо).

Останній сезон Джамір провів в NCAA у складі UTSA, де в середньому набирав 16.2 очка, робив 4.1 підбирання та 2.4 передачі за гру.

Серед його досягнень – потрапляння до Second Team All-GLIAC у 2023 році, чемпіонство у регулярному сезоні GLIAC та Second Team All-WAC у 2025 році. Також Сімпсон був найрезультативнішим гравцем своїх команд у Southern Utah та UTSA.

Раніше «Ніко-Баскет» оголосив про підписання контрактів на майбутній сезон з Максимом Сафоновим, Богданом Лук'яном, Артемом Водолазським, Ярославом Карпюком, Данилом Стрижаком, Єгором Рижковим, Олександром Гарбаром і Нікітою Бешетею.

Нагадаємо, форвардка Катерина Коваль приєдналася до Університету Бейлора в Національній асоціації студентського спорту (NCAA).

Українка приєдналася до «Беарз» після скандального відходу з Університету Луїзіани. Тамтешня команда підписала росіянку, а Коваль у відповідь вирішила негайно покинути команду. NCAA дозволила форвардці змінити прописку поза стандартним періодом переходів.

«Протягом останніх двох сезонів вона грала на елітному рівні та демонструвала стабільну здатність набирати очки біля кільця і захищати його. Її вміння приймати рішення на периметрі як скорер та асистент розширить можливості нашого нападу. Її здатність блокувати кидки допоможе нам зміцнити захист», – відреагувала на запрошення Коваль нова тренерка.

У сезоні 2025/26 українка зіграла 35 поєдинків. Середні цифри форвардки – 8.3 очка, 6.3 підбирання та 1.2 блокшота. Раніше вона також виступала в Університеті Нотр-Дам.