Президент Туреччини Ердоган зіграв в баскетбол (відео)

Склали компанію йому голова розвідки, міністр праці та колишній голова МЗС

Президент Туреччини Реджеп Ердоган разом з нинішніми та колишніми коллегами зіграв у баскетбол. Про це повідомляє «Главком».

Компанію лідерові турецької держави склали голова розвідки Ібрагім Калин, колишній міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу та міністр праці Ведат Ишиххан.

Відео у мережу потрапило на фоні чуток про погіршення здоров'я Еродогана.

Реджеп Ердоган керує Туреччиною вже 23 роки: з 2003 по 2014 рік він займа впосаду прем'єр-міністра, після чого став президентом. У 2017 році посаду прем'єра було ліквідовано.

Нагадаємо, що «Басконія» веде переговори щодо підписання контракту з Олексієм Ленєм, який влітку залишив «Реал».