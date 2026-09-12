Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Президент Туреччини Ердоган зіграв в баскетбол (відео)

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Президент Туреччини Ердоган зіграв в баскетбол (відео)
Реджеп Ердоган керує Туреччиною вже 23 роки
фото: Instagram Реджепа Ердогана

Склали компанію йому голова розвідки, міністр праці та колишній голова МЗС

Президент Туреччини Реджеп Ердоган разом з нинішніми та колишніми коллегами зіграв у баскетбол. Про це повідомляє «Главком».

Компанію лідерові турецької держави склали голова розвідки Ібрагім Калин, колишній міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу та міністр праці Ведат Ишиххан.

Відео  у мережу потрапило на фоні чуток про погіршення здоров'я Еродогана.

Реджеп Ердоган керує Туреччиною вже 23 роки: з 2003 по 2014 рік він займа впосаду прем'єр-міністра, після чого став президентом. У 2017 році посаду прем'єра було ліквідовано.

Нагадаємо, що «Басконія» веде переговори щодо підписання контракту з Олексієм Ленєм, який влітку залишив «Реал».

Теги: Реджеп Таїп Ердоган баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Святослав Михайлюк (у центрі) став найрезультативнішим у поєдинку
Баскетбольна збірна України здолала Чорногорію і очолила групу відбору до Чемпіонату світу Реклама
31 серпня, 23:40
Тетяна Ткаченко повернулася до Європи
Ткаченко підписала контракт з одним з лідерів чемпіонату Хорватії з баскетболу
28 серпня, 13:07
Україна продовжує боротьбу за потрапляння на Чемпіонат світу
Україна – Греція. Прогноз і анонс гри кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу Реклама
28 серпня, 10:06
На чемпіонаті Європи U-20 у Дивізіоні B Грищук був одним із ключових гравців збірної України
Перспективний український баскетболіст продовжить кар'єру в США
27 серпня, 18:11
Чоловіча збірна України продовжує підготовку до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027
Стали відомі транслятори матчів збірної України з баскетболу проти Греції та Чорногорії
26 серпня, 10:03
Крістал Лі заявляє, що стала жертвою дискримінації
Вагітна співробітниця подала позов проти клубу НБА: деталі скандалу
24 серпня, 00:13
У сезоні 2023/24 Холод рік провів у «Запоріжжі» під керівництвом Плеханова, з яким вони будуть працювати у «Київ-Баскеті»
«Київ-Баскет» підсилився захисником «Черкаських Мавп»
18 серпня, 11:25
Сьогодні, 18 серпня, збірна України зіграє проти Фінляндії.
Жіноча збірна України з розгромної перемоги розпочала Євробаскет U-16
18 серпня, 09:40
Контракт Шульги з мадридським грандом розраховано на два сезони
Українець офіційно став гравцем «Реала»: деталі угоди
14 серпня, 17:59

Новини

«Аякс» з дебютним асистом Циганкова здобув розгромну перемогу у матчі чемпіонату Нідерландів
«Аякс» з дебютним асистом Циганкова здобув розгромну перемогу у матчі чемпіонату Нідерландів
Надія Кіченок вперше за 2,5 роки зіграла у одиночному розряді та вийшла до фіналу кваліфікації Гвадалахари
Надія Кіченок вперше за 2,5 роки зіграла у одиночному розряді та вийшла до фіналу кваліфікації Гвадалахари
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поразкою від Нідерландів завершила виступи на Чемпіонаті Європи
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поразкою від Нідерландів завершила виступи на Чемпіонаті Європи
Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з волейболу
Україна перемогла Болгарію та достроково вийшла до плейоф Чемпіонату Європи з волейболу
Матч чемпіонату України між «Вересом» та «Кудрівкою» перенесено
Матч чемпіонату України між «Вересом» та «Кудрівкою» перенесено
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 поступилась Азербайджану у першому матчі Чемпіонату Європи
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 поступилась Азербайджану у першому матчі Чемпіонату Європи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
94K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
11 вересня, 13:38

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua