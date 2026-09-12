Президент Туреччини Ердоган зіграв в баскетбол (відео)
Склали компанію йому голова розвідки, міністр праці та колишній голова МЗС
Президент Туреччини Реджеп Ердоган разом з нинішніми та колишніми коллегами зіграв у баскетбол. Про це повідомляє «Главком».
Компанію лідерові турецької держави склали голова розвідки Ібрагім Калин, колишній міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу та міністр праці Ведат Ишиххан.
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı.
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Відео у мережу потрапило на фоні чуток про погіршення здоров'я Еродогана.
Реджеп Ердоган керує Туреччиною вже 23 роки: з 2003 по 2014 рік він займа впосаду прем'єр-міністра, після чого став президентом. У 2017 році посаду прем'єра було ліквідовано.
Нагадаємо, що «Басконія» веде переговори щодо підписання контракту з Олексієм Ленєм, який влітку залишив «Реал».
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