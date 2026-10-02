Ексгравець збірної України з баскетболу зайняв посаду у легендарному клубі НБА

Юджін Джетер став директором зі скаутингу професійних гравців у «Лейкерс».

Колишній гравець збірної України з баскетболу Юджін Джетер став директором зі скаутингу професійних гравців у клубі НБА «Лейкерс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Раніше 42-річний фахівець працював тренером із розвитку гравців у «Блейзерс», а також був помічником генерального менеджера «Ріп-Сіті Ремікс».

Юджін Джетер провів 22 матчі у складі збірної України та допоміг команді у Євробаскеті-2013, на Чемпіонаті світу-2014 та у відборі до ЧС-2019. На клубном рівні він захищав кольори гравець виступав за БК «Київ» (2007/2008) та «Дніпро» (2021).

Останнім клубом баскетболіста був «Джі-Ліга Ігнайт», кар'єру Джетер завершив у 2023 році.

До слова, український баскетболіст Лєв Кошеватський був близьким до трипл-даблу у грі Латвійсько-естонської ліги проти «Рігас Джуніор».

Раніше чемпіонська майка Майкла Джордана пішла з молотка за 12,26 мільйонів доларів.