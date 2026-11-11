Леброн і Дюрант запускають молодіжну баскетбольну лігу на противагу NCAA

Зірки НБА зібралися стати новою кузнею талантів

Багаторазові чемпіони Національної баскетбольної асоціації Леброн Джеймс і Кевін Дюрант інвестували в проєкт Futures Basketball League (FBL). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sports Business Journal.

Дебютний сезон нової молодіжної ліги запланували на 2027 рік. Змагання стартують у квітні та триватимуть до серпня. FBL прагне стати головним турніром для молоді у весняно-літній період.

У першому сезоні змагатимуться 12 команд. У них виступатимуть 120 молодих атлетів. Календар альтернативного Національній асоціації студентського спорту (NCAA) турніру складатиметься з десяти вікендів. Серед власників команд – MVP асоціації у 2011 році Деррік Роуз і лідер «Орландо» Паоло Банкеро.

Організатори FBL пообіцяли, що отримані молодими гравцями прибутки «змінять їхнє життя». Щоправда, виплати не будуть прямими. Ліга сприятиме підписанню талантами спонсорських контрактів, що не суперечитимуть правилам студентського баскетболу.

До слова, українка Катерина Коваль знайшла новий клуб у США. Форвардка приєдналася до Університету Бейлора в NCAA. Університет Луїзіани вона покинула через перехід росіянки.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.