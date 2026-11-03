Максим Кличко переможно дебютував у студентському баскетболі США

Максим Кличко вже має досвід гри у складі збірної України з баскетболу

Максим Кличко допоміг «Східній Кароліні» перемогти «ЮСК Апстейт Спартанс»

Стартував сезон у NCAA – в перший ігровий день в студентському американському баскетболі дебютували двоє українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Максим Кличко допоміг «Східній Кароліні» перемогти «ЮСК Апстейт Спартанс» 83:70. Максим вийшов з лави запасних, відіграв 14 хвилин і встиг відзначитися ефектним кидком зверху. Загалом українець набрав 6 очок (2/3 двоочкові, 2/4 штрафні), зробив 1 підбирання, 1 перехоплення при 1 фолі.

Максим Кличко є сином мера Києва та колишнього чемпіона світу з боксу Віталія Кличка. Він також вже має досвід гри у складі збірної України з баскетболу.

Максим Грищук дебютував за «Південну Індіану». За 6 хвилин на паркеті Грищуку очками відзначитися не вдалося (не виконав жодного кидка), зробив 1 підбирання при 1 втраті. Його команда поступилася «Бельмонт Брюїнс» із рахунком 54:72.

Михайло Бедностін за «Лафайєт» провів на майданчику 16 хвилин, набрав 2 очки (1/2 двоочкові), зробив 4 підбирання при 3 втратах та 1 фолі. Команда Бедностіна розгромно поступилася «Батлер Бульдогс» 60:96.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Trump seems more worried about LeBron James “disrespecting our military” by moving his arms during the National Anthem than he is about the dozens of unprepared, injured and dead American soldiers he put in harms way when he haphazardly attacked Iran. https://t.co/kSCYZyyk8X — Brian Krassenstein (@krassenstein) — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 22, 2026

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).