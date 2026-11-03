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Максим Кличко переможно дебютував у студентському баскетболі США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Максим Кличко переможно дебютував у студентському баскетболі США
Максим Кличко вже має досвід гри у складі збірної України з баскетболу
фото: «Східна Кароліна»

Максим Кличко допоміг «Східній Кароліні» перемогти «ЮСК Апстейт Спартанс»

Стартував сезон у NCAA – в перший ігровий день в студентському американському баскетболі дебютували двоє українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Максим Кличко допоміг «Східній Кароліні» перемогти «ЮСК Апстейт Спартанс» 83:70. Максим вийшов з лави запасних, відіграв 14 хвилин і встиг відзначитися ефектним кидком зверху. Загалом українець набрав 6 очок (2/3 двоочкові, 2/4 штрафні), зробив 1 підбирання, 1 перехоплення при 1 фолі.

Максим Кличко є сином мера Києва та колишнього чемпіона світу з боксу Віталія Кличка. Він також вже має досвід гри у складі збірної України з баскетболу.

Максим Грищук дебютував за «Південну Індіану». За 6 хвилин на паркеті Грищуку очками відзначитися не вдалося (не виконав жодного кидка), зробив 1 підбирання при 1 втраті. Його команда поступилася «Бельмонт Брюїнс» із рахунком 54:72.

Михайло Бедностін за «Лафайєт» провів на майданчику 16 хвилин, набрав 2 очки (1/2 двоочкові), зробив 4 підбирання при 3 втратах та 1 фолі. Команда Бедностіна розгромно поступилася «Батлер Бульдогс» 60:96.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американський баскетболіст Леброн Джеймс має вибачитися за поведінку під час виконання гімну країни.

Трампу не сподобався відеозапис з Джеймсом перед матчем у Нью-Йорку. Під час виконання гімну Джеймс розмахував руками та імітував кидки м'яча.

Джеймс є найкращим снайпером в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА). У липні він перейшов до «Філадельфії». Джеймс чотири рази ставав чемпіоном НБА.

Разом із збірною США Джеймс тричі завоював золото Олімпійських ігор (2008, 2012, 2024 роки).

Теги: баскетбол NCAA

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