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Ф'юрі заявив, що хоче відлупцювати «безхатька Джошуа», а потім перемогти «кролика Усика»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ф'юрі заявив, що хоче відлупцювати «безхатька Джошуа», а потім перемогти «кролика Усика»
Тайсон Ф'юрі вважає, що переміг Олександра Усика у двох попердніх поєдинках

Ф'юрі: Хочу провести трилогію з Усиком

Колишній чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring та IBF у суперважкій ваговій категорії британець Тайсон Ф'юрі розповів про свої плани перед завершенням професійної кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Ring.

«Хочу провести трилогію з Усиком, оскільки глибоко в душі знаю, що виграв ті два поєдинки. Але з якоїсь причини судді віддали йому перемогу, а не мені. Алекс теж хоче цього, оскільки глибоко всередині він думає: «Виграв я тоді чи ні?». Усик навіть зізнавався на камеру, що ці поєдинки були дуже близькими. Якби судді віддали перемогу мені, то Алекс не сперечався б.

І мені хотілося б отримати шанс виправити це. Уявіть, що це був би за спосіб завершити кар'єру! Спочатку відлупцювати цього безхатька у Кардіффі перед публікою в 80 тис. чоловік, а потім вирушити до «Медісона Сквера Гардена», щоб помститися кролику Усику», – заявив Ф'юрі. 

11 грудня у Кардіффі відбудеться протистояння двох британців: на ринг вийдуть Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі. Вони битимуться за пояс WBA Super.

Тайсон Ф'юрі останній свій бій проводив 24 липня 2026 року – тоді він зустрвся з поляком Маріушем Вахом, якого відправив у нокаут у 7-му раунді.

Ф'юрі та Усик двічі зустрічались у ринзі, обидва протистояння відбулись у 2024 році. Перший бій українець виграв роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114), а другий – одноголосним (116-112, 116-112, 116-112).

До слова, будинок Олександра Усика постраждав під час атаки на Київ.

Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа

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