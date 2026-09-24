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Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа битимуться за пояс WBA Super

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа битимуться за пояс WBA Super
Ексчемпіони світу провели по одному бою влітку
фото: Instagram Тайсона Ф'юрі

До бою залишається менше трьох місяців

Британські боксери Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа битимуться за пояс WBA Super у надважкій вазі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Майка Коппінджера.

Протистояння відбудеться 11 грудня у місті Кардіфф на арені «Principiality Stadium». Транслятором бою буде Netflix.

Український боксер Олександр Усік є чемпіоном The Ring. Мурат Гассієв є володарем поясу WBA  надажкій вазі.

Останній бій Тайсона Ф'юрі відбувся 24 липня 2026 року у Тайланді: британець здолав поляка Маріуша Ваха, який після сьомого раунду відмовився продовжувати бій.

Ентоні Джошуа ж останній раз виходив на ринг 25 липня 2026 року, його суперником став Крістіан Пренга з Албанії. Британець віідправив свого оппонента у нокаут у другому раунді.

Раніше Туркі Аль-Шейх прокоментував домовленість щодо бою Ф'юрі та Джошуа, а також пообіцяв зірковий андеркард.

Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа

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