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26-річний мексиканський боксер помер за кілька днів після нокауту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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26-річний мексиканський боксер помер за кілька днів після нокауту
В активі Торреса було 15 перемог (6 нокаутом), 6 поразок та 3 нічиїх

Артуро Торрес пішов з життя у лікарні, куди потрапив після програного бою

Мексиканський боксер Артуро Торрес помер у віці 26 років за кілька днів після поразки нокаутом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на промоутерську компанія Supreme Boxing.

19 вересня інший мексиканець Хільберто Гарсія здобув перемогу над Торресом нокаутом у сьомому раунді.

Після бою Артуро отримав медичну допомогу і був потім доставлений до мексиканської лікарні для лікування, де він і помер у п'ятницю, 25 вересня.

В активі Торреса було 15 перемог (6 нокаутом), 6 поразок та 3 поєдинки, які не виявили переможця.

Нагадаємо, член Залу слави баскетболу Боб Петтіт помер у віці 93 років.

Петтіт – 11-разовий учасник Матчу всіх зірок НБА і дворазовий володар нагороди найціннішому гравцю (MVP) регулярного чемпіонату.

У 1958 році він став чемпіоном НБА у складі команди «Сент-Луїс Хокс». Петтіт був першим гравцем в історії НБА, який зміг досягти позначки у 20 тисяч набраних очок.

Його включили до Зали слави баскетболу у 1971 році.

Теги: смерть бокс

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