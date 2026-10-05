Колишній суперник Кличка та Усика несподівано анонсував бій у 42 роки

Знаменитий спортсмен не збирається прощатися з професіональним боксом

Британець Дерек Чісора зібрався вийти в ринг до кінця 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на iFL TV.

Досвідчений боксер готовий битися з американським боксером Джарреллом Міллером. Організацією поєдинок займається промоутер Джордж Воррен. Окрім того, Чісора розкрив головну персональну мотивацію у боксі.

«Я б'юся заради грошей, хлопче. Мені подобаються гроші. Пояси мені не потрібні. Гроші – це моя спадщина. Єдиний пояс, за який мені подобається битися – титул чемпіона Британії. Він щось важить для мене. Титул Співдружності – це важливо», – заявив британець на прізвисько «Війна».

Водночас поясам боксерських організацій на кшталт IBF, на думку Чісори, бракує відданості. Натомість титул від Ring Magazine взагалі не має жодного значення для ветерана. Між титулом і заробітком він обрав би гроші.

Чісора дебютував у профі-ринзі ще в 2007 році. З тих пір він провів 50 поєдинків, у яких здобув 36 перемог і зазнав 14-ти поразок. Зокрема, британець поступився і українським легендам – Віталію Кличку та Олександру Усику. Щоправда, в обох випадках Чісора програв лише за очками.

До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.

Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.