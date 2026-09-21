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Мозес Ітаума готується до повернення на ринг – скоро розпочнеться пошук суперників

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Мозес Ітаума готується до повернення на ринг – скоро розпочнеться пошук суперників
Британець має повернутись у ринг на поатку наступного року
фото: Instagram Мозеса Ітауми

У серпні британець поступився Філіпу Хрговічу

Британський боксер Мозес Ітаума готується до повернення у ринг. Про це повідомляє «Главком».

У серпні 21-річни спортсмен у Лондоні боксував з хорватом Філіпом Хрговічем – представник балканської країни сенсаційно долав британця за рішенням суддів.

Ітаума вже готується до повернення на ринг. Очкується, що наступний бій він проведе вже на початку 2027 року.

«Він збирається повернутися і провести бій на початку наступного року. Я кілька разів розмовляв з боксером, він готується, тренується в спортзалі. Наступного тижня я сяду з командою і ми все обговоримо, всіх можливих опонентів.

Ітаума залишився вкрай розчарованим, бо він перемагав під час поєдинку з Хрговичем. Він знає, що зробив не так. Це не вища математика, але потрібні серйозні зміни», – сказав промоутер британця Френк Уоррен.

Нагадаємо, що онук Мохамеда Алі проведе бій 10 жовтня – суперником Ніко Алі Волша стане Тревон Крейкрафт.

До слова, Олександр Усик зустрівся з Прем'єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем.

Теги: бокс

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